ファーストキッチン(競馬場店を除く)は、12月11日から「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」(850円)など冬季限定バーガー4種を販売する。

冬季限定バーガー4種ラインアップ

「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」は、店舗で1枚ずつ仕込んだパリパリ食感のチェダーチーズととろ～りチーズソースをトッピング。ファーストキッチンの特製和だしが香るパティと醤油を加えたバンズに、ふわふわのたまごやスモーキーなベーコンを合わせた一品。

「パリとろチーズベーコンエッグバーガーダブル」(1,300円)は、「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」をダブルバージョンにアレンジした、クラシックシリーズで初めてのダブルバーガー。

ファーストキッチンの特製和だしが香るパティ2枚と、とろ～りチーズソースを通常サイズの2倍使用している。

「パリとろチーズベーコンエッグチキン竜田バーガー」(790円)は、しょうがを効かせたサクサクとした衣のチキン竜田と、チェダーチーズやとろ～りチーズソース、たまご、ベーコンを合わせた一品。

「Jr.パリとろチーズベーコンエッグバーガー」(550円)は、「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」をJr.サイズにアレンジした一品。程よいバランス感が楽しめる。