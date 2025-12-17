俳優の岡田准一が、19日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00～)に出演する。

MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)が様々な取材をもとに、ゲストの素顔に迫る同番組。今回、俳優はもちろんのこと、プロデューサー、殺陣師と活躍の場を広げている岡田准一をゲストに迎える。

“俳優としてやりたいこと”と“プロデューサーとしての作品管理”を兼務する難しさや葛藤を告白。10年単位で目標を作り、34歳の時には大河ドラマ『軍師官兵衛』、映画『永遠の0』で日本アカデミー賞・最優秀主演俳優賞を受賞するなど、自身が立てた目標を乗り越えられてきた喜びと影響を与えてくれた人たちへの感謝が語られていく。

藤井道人監督への取材では、映画『最後まで行く』で初タッグを組んだ時のオファー秘話、岡田が感銘を受けた藤井チームの作品へのこだわりが明らかに。撮影現場で疲れているスタッフを労うためにコブラの粉末を差し入れした驚きのエピソードも明かされる。

鶴瓶と藤ヶ谷は映画で共演した俳優・伊藤英明に取材を敢行。伊藤が岡田を怪我させてしまった際にも、岡田はすぐに撮影再開を指示して撮影を続行。伊藤は「もし撮影中止になっていたら、もうアクションは出来なかったかもしれない」と岡田への感謝の言葉を語る。

俳優として活躍を見せる一方で、2013年から出身地・大阪府枚方市にある遊園地「ひらかたパーク」のイメージキャラクター・ひらパー兄さんを務めている岡田。鶴瓶はひらかたパークの広告を制作する田中さんに取材を敢行。毎年、SNSで話題となる岡田の出演作品を交えて作っているひらパーのポスターについて、岡田も楽しみながらひらパー兄さんを務めていることが伝わるエピソードも明らかになる。さらには、「ひらパー兄さんも俳優も同じで、自分ではなく演じた役柄が愛されることが一番の喜び」と岡田准一の矜持も語られていく。

12月15日には、2015年から雑誌『anan』で連載してきた『オカダのジショ』が書籍化。その連載を支えた歴代編集担当者たちを藤ヶ谷は取材。編集者たちからは健康を大切にしている私生活が明かされる。さらに、「毎回持ってくる水筒が違う」という情報に対して岡田は「いまだにベストの水筒に出会えていない」「体調で飲み物を変えている」など岡田のこだわりも明らかになる。また、歴代編集者の大切な引き継ぎ事項として“好きなお菓子リスト”があるほど、甘いものが大好きな岡田が今ハマっている甘味も語られる。

