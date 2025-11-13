Netflixシリーズ『イクサガミ』戦神祭が13日、東京・浅草寺で開催され、主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田准一をはじめ、藤崎ゆみあ、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、藤井道人監督が登場した。

武士の時代の終焉を迎えた明治を舞台に描いた今村翔吾氏の同名小説『イクサガミ』シリーズを実写化した本作。時代に取り残されし志士たちのバトルロワイアルを描き、岡田准一が“人斬り刻舟”の異名を持つ主人公・嵯峨愁二郎を演じる。

浅草寺で行われたイベントでは、冒頭で殺陣アクションのパフォーマンスも。その後、キャストと監督がステージに登壇した。

岡田は「守りに入るのではなく攻めたものを作って、モアアグレッシブ、モアストーリー性、モアキャラクター性、モアエモーショナルにということのを掲げてやっていくには、それをお芝居でつなげて世界に見せていくんだという気概で、自分たちのものを作り上げるんだということをやるには藤井くんしか考えられなかった。藤井くんとじゃないとやれないというのが絶対条件でした」と語った。

主役級の豪華キャストが集結した本作。二宮は「僕は勘弁してくれって言ったんですけど、プロデューサーがどうしても出てほしいと。現場に行かせていただいたら、こんなにすごい人たちばっかりいて、その人たちが一斉に僕のほうを見て僕の話を聞いていると思ったら、とんでもない世界だなと思って。そこにまず圧倒されたし、こんだけの人が集まるというのは、このチームじゃなきゃできなかったことだと思うし、どこのカットを見ても主役しか映ってないということの方がすごく驚きでした。ここにいられて本当に幸せだなと思っています」と語っていた。