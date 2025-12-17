JR東海と瑞起は17日、今年1月に引退したJR東海所属の新幹線電気軌道総合試験車923形0番代「ドクターイエロー(T4編成)」をモチーフとした公式ワイヤレスイヤホンをクラウドファンディング形式で申込開始すると発表した。

このワイヤレスイヤホンは、「ドクターイエロー(T4編成)」の特徴であるイエローカラーとフォルムを忠実に再現したデザインに加え、今回の企画のためにJR東海が完全監修したオリジナルサウンドを搭載。JR東海の全社競技会で1位に選ばれた現役駅員の撮り下ろし音声や、引退した「ドクターイエロー」から収録した警笛音・ブレーキ緩解音を収録している。

充電ケースは手のひらサイズで本物さながらのデザインとし、ケースの蓋はオープン時とケーブル接続時にヘッドライトや尾灯部分に搭載したLEDが点灯する。イヤホン本体は、新幹線のりば案内のピクトグラムを「ドクターイエロー」風にアレンジしたデザインを採用した。

12月17日15時から開始したクラウドファンディングは、目標金額に達した場合のみ支援金を受け取り、未達成時は支援者に全額返金する「All or Nothing 形式」とし、2026年2月28日まで実施。1万8,060円の「ドクターイエロープラン」、一口1万9,800円の「ドクターイエローコンプリートプラン」を用意し、目標金額は3,300万円とのこと。

使用イメージ

返礼品は「ドクターイエローワイヤレスイヤホン」「専用透明ケース」「ネックストラップ」のほか、「ドクターイエロープラン」は「ドクターイエロー」各種パーツをモチーフにした「アクリルキーホルダー」1種(ランダム)、「ドクターイエローコンプリートプラン」は「アクリルキーホルダー」全種(5種)が付属。発送時期は2026年夏頃を予定している。