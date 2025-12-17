近所のスーパーで見かけた「トップクラスに変な魚」。買ってみたら、その正体はまさかの高級魚……？ 動画がYouTubeで注目を集めています。

投稿者はSNSで発表している漫画が人気で、YouTubeチャンネルでは日々の生活の様子を公開している「なか憲人」さん。今回は、スーパーマーケットの鮮魚コーナーで売られていた「変な魚」を見かけて購入してみたのだそう。そのお味は果たして……?

魚の正体は……？

その魚の正体は、1メートル30センチほどもある「ヤガラ」。赤い身体に長い口がついていて、見るからに異様な雰囲気を放っていますね……。高級魚として知られているとのことですが、価格は1,900円と意外とリーズナブルでした。

あまりに大きくて一人では食べられないからと、友人のライター・神田さんを呼んで料理スタート。身を切ると、「シャキシャキ」という独特な音がしていますね。これを家庭でさばけるものなのか……？

切り取られた頭

料理が完成！

いよいよ料理が完成です！ 刺身やあら汁、塩焼き、皮のぱりぱり焼きなど、身も多いからたくさん作れましたね。早速食べてみましょう!

まずはお刺身。少々奇妙な見た目ながら、まるで“昆布締め”されたような濃厚なうまみがあったとのこと。た、食べてみたい!

焼いた皮はまるでハムのような食べ応えとのことで、「味とかも全部ハム」「こういうハムありますね」「ハムすぎて笑っちゃう」とおいしそうです。

あら汁は上品でありながら脂たっぷり。タイのあら汁ともまた違うガツンとした味わいがあるのだそうです。

大評判のあら汁

「万人に購入を勧めたい魚」

食べてみた感想は、「ちゃんとおいしいんですね高級魚って書いてるやつ」とのことでした。なか憲人さん、ぜひまた変な魚を見かけたら、チャレンジお願いします! ちなみに締めは、ガラで炊いたスープでラーメンを作ったのだそうです。すべてをおいしくいただける魚でしたね。

動画には、「むしろ万人に購入を勧めたい魚」「ごはん食べにきてくれるご近所さんいいなあ」「一度きりの人生だから、自分も未知のものを怖がらず挑戦してみようと思いました」など多くの反響が寄せられていました。ガラまでおいしくいただける「ヤガラ」、もしスーパーで見かけたらぜひチャンレンジしてみてはいかがでしょうか?