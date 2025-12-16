俳優の島崎遥香が16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』(12月19日公開)の吹替版完成披露試写会＆ファイヤーステージイベントに登場した。

島崎遥香

島崎は、青と赤が目を引く華やかな衣装で登場。「『アバター』を意識した衣装を選びました」と説明し、「このお話をいただいて初めてディズニープラスで『アバター』を見させていただいたんですけど、家のテレビでもものすごい迫力で、これは映画館で見るべきだと思って、すごく楽しみに来ました」と笑顔で話した。

神秘の星パンドラを舞台に、先住民族のナヴィと侵略を狙う人類との戦いを描いてきた『アバター』シリーズ最新作。アバターとして潜入した元海兵隊員のジェイクは、ナヴィの女性ネイティリと家族を築き、人類と戦う決意をするが、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァランは、人類と手を組み復讐を果たそうとし、“炎の決戦”が幕を開ける。

この日のイベントには、日本版声優陣の東地宏樹(ジェイク役)、小松由佳(ネイティリ役)、バトリ勝悟(ロアク役)、内田真礼(ツィレヤ役)、田村睦心(ヴァラン役)、『アバター』シリーズへの深い愛を伝え続けてきた“アバターファミリー”のチョコレートプラネット(長田庄平・松尾駿)、さらに最新作の公開を待ちわびる著名人が来場した。