映画『さとこはいつも』(9月18日公開)の特報映像とティザービジュアルが公開された。

有村架純、⽯⽥ひかり、姫野花春が「さとこ」を演じる

沖⽥修⼀監督の⻑編映画デビュー20周年となるアニバーサリーイヤーに完全オリジナルで贈る『さとこはいつも』。監督⾃⾝も「何度も⾒返したくなるほど素敵なシーンばかり」と⼿応えを抱いている本作で描かれるのは、年齢も、育った環境も異なる、3⼈の「さとこ」という⼥性たち。

初めての恋を持て余し、妄想が暴⾛していく中学3年⽣、15歳の中井聡⼦ (15)。 不倫も仕事もスランプ気味、迷⾛中の映画配給会社勤務、⻄⽥沙都⼦(35)。⼦育てがひと段落し、久々の⾃分時間で夢に⽬覚めた飯島⾥⼦(55)。そんな“さとこ”たちが、⾃由で、みっともなくて、愛おしい⽇々を「⾃分の物語」として書き始めたとき、3⼈の⼈⽣が交差していく――。

35歳の⻄⽥沙都⼦を演じるのは、有村架純。⼀昔前の不倫の恋のジメッとした終焉とは⼤きく異なり、ぶち当たる壁を飄々と超えていく様を颯爽と演じ、現代の35歳を等⾝⼤かつチャーミングに体現する。20年に及ぶお弁当作りを卒業する55歳の⾥⼦を、可憐に初々しく演じるのは⽯⽥ひかり。以前から沖田作品の大ファンだったといい、完成した本作を試写で鑑賞し、 「正直に言って、本当に好きな作品になりました。」と太鼓判を押している。

そして、中学3年⽣・15歳の聡⼦を演じるのは、約300⼈が参加したオーディションで選ばれた姫野花春。演技経験はほぼゼロに近いながら、沖⽥監督が「僕の作品にとても似合うと思った」と直感し、プロデューサーを務めた筒井⻯平⽒も「運命的な出会い」と語る通り、コミカルさと可愛さがブレンドされた魅⼒がスクリーンで爆裂開花している。

ツッコミ所満載(!?)な特報映像

解禁された特報映像では『さとこはいつも』というタイトルになぞらえながら、3⼈3様のさとこたちが映 し出される。年齢もキャラクターも違う彼⼥たちは、それぞれに降りかかる出来事や妄想をきっかけに⾃分 の物語を書き始めていく・・・。

有村演じる35歳の沙都⼦が⼈⽣を振り返りながら綴るのは、6年にも及ぶ不倫の⽇々。「最後は、刺される。」という⼀⽂が表す通り、何の前触れもなく突然腹部を刺され、「いっったあぁぁぁぁぁぁーーーーー!!!!!」と絶叫する衝撃の姿も。沙都⼦⾃⾝も思わず「ドラマかよ」と⾔いたくなるような、ツッコミ所満載(!?)な特報映像となっている。

さらに、「⾃分の物語」を書き始める3⼈の姿を切り取ったティザービジュアルも解禁。年齢も、⽇々暮らす環境も違う彼⼥たちが抱える想いや衝動といった様々な感情を、各キャストが⾒事に体現。三者三様のさとこたちの魅⼒が伝わってくるビジュアルとなっている。

キャスト、スタッフのコメントは以下の通り。

有村架純 コメント

沖⽥監督作品の⼀員になれたことが夢のようで、沙都⼦を演じた時間は私にとって⼼の癒しとなりました。 沖⽥組は誰もが互いにリスペクトし合い、何より監督⾃⾝が毎カット楽しそうに撮影されていて。素敵な空間の中私も沙都⼦として何が出来るかを考えるその時間が本当に幸せでした。失敗も成功も全部⾃分の⼈⽣。そっと肯定し豊かにしてくれるお話です。クスッと笑える3⼈のさとこさんに、是⾮会いにきてください。

⽯⽥ひかり コメント

笑って泣けて温かい、沖田作品の大ファンですので、オファーをいただいてとっても嬉しかったです。「こんなに人柄の良い監督がいるのか!」と噂には聞いていましたが、それ以上に素晴らしいお人柄でした。撮影は暑い日が多かったのですが、自転車で近くのコンビニまでアイスクリームを買い出しに行ってくださったこともありました。(その姿は、本当に近所のおじさんのようでした)現場は沖田作品そのものを表しているかの如く本当に雰囲気が良く、みんな監督が好きでした。どこまでもフレッシュで可愛く、眩しいほど伸び伸びしている姫野花春ちゃんと、 本当に素敵なお姉さんになった有村架純ちゃんと一緒に、3人で「さとこ」を演じたことは、嬉しくそして貴重な経験でした。3人「さとこ」、それぞれの人生を味わっていただければと思います。個人的に好きなシーンは、ネブライザーのところと、韓流ドラマが絶妙に絡んでくるところ、最高でした。正直に言って、本当に好きな作品になりました。皆さんにも好きになってもらえることを願っています。

姫野花春 コメント

オーディションの結果を聞いたとき、まさか⾃分が!? と、⼈⽣で⼀番⾼く⾶び跳ねました。初めての作品に迷いや不安を抱えながらも、ひとつひとつ、 聡⼦の物語を紡いでいけたのは沖⽥監督やスタッフの⽅々のおかげです。そんなあたたかく、いつも笑顔が溢れる現場に⾏ける⽇々が本当に楽しくて仕⽅がありませんでした。完成した作品を観て、⾃分の内側にあるたったひとつの物語に触れ、これまで歩んできた道も、これから歩んでゆく道も、そっと照らしつづけてくれているように感じます。映画館でクスッと笑いながら、思いっきり楽しんでいただきたいです。

沖⽥修⼀監督 コメント

中学⽣の頃に、 初めて物語を書いてみたりしたことがあります。どんな話だったのかも今となってはあまりよく覚えていません。そして、書いたものもどこかへいってしまいました。そんな、⽣まれなかった物語に焦点をあてて、 ⾔葉にまつわる映画を作ってみたいと思いました。 同じ名前の⼥性三⼈が、それぞれ⾃分の物語を書こうとする話です。姫野さん、有村さん、⽯⽥さんの三⼈が演じてくださった「さとこ」という⼥性像が、とてもチャーミングで、何度も⾒返したくなるほど、素敵なシーンばかりです。何かを始めようとする、新しい気持ちを描いた映画だと思います。

筒井⻯平プロデューサー コメント

沖⽥さん待望のオリジナル新作映画『さとこはいつも』がようやく完成しました。有村架純さん（なんと! 出演してくれました!)演じる沙都⼦。⽯⽥ひかりさん（沖⽥さんや私はまさに世代! です)演じる⾥⼦。姫野花春さん(まさに運命的な出会い!)演じる聡⼦。年齢も境遇も異なる「さとこ」なのですが、それぞれが飾らずに⾃然体でしなやかに(時折りコミカルに)「さとこ」を演じてくださいました。やっぱり私たちには物語が必要なんだと思います。どこかしらで、私たちの背中を押してくれるタイミングがきっとあるはず。これは、はじまりの物語。映画館で皆様にお届けできる⽇を⼼待ちにしています。

(C)2026 「さとこはいつも」製作委員会