お笑いコンビ・エルフの荒川が16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』(12月19日公開)の吹替版完成披露試写会＆ファイヤーステージイベントに登場した。

イベントには、日本版声優陣の東地宏樹(ジェイク役)、小松由佳(ネイティリ役)、バトリ勝悟(ロアク役)、内田真礼(ツィレヤ役)、田村睦心(ヴァラン役)、『アバター』シリーズへの深い愛を伝え続けてきた“アバターファミリー”のチョコレートプラネット(長田庄平・松尾駿)、さらに最新作の公開を待ちわびる著名人が来場した。

『女芸人No1.決定戦 THE W 2025』で最終決戦に進出して注目を集めたエルフの荒川は、「お願いしまーす! イエーイ!」とテンション高く登場。いつもバッチリメイクの荒川だが、「リップ忘れた! だから全然薄くて。悲しい! 泣きそう! せっかくこんな機会なのに」とこの日はノーリップだと言い、「今取りに行ってくれていて。途中でも持ってきてください!」「誰か持ってない!? 誰のでもいいから貸して!」などと呼びかけて笑いを誘った。

そして、「今日は楽しそうと思って来ました! こんな機会ないし。しかも『アバター』って何年も前から一世風靡している作品で、見てみたいなと思ってきました」と話していた。

神秘の星パンドラを舞台に、先住民族のナヴィと侵略を狙う人類との戦いを描いてきた『アバター』シリーズ最新作。アバターとして潜入した元海兵隊員のジェイクは、ナヴィの女性ネイティリと家族を築き、人類と戦う決意をするが、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァランは、人類と手を組み復讐を果たそうとし、“炎の決戦”が幕を開ける。