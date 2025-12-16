通信カラオケ・JOYSOUNDでは、1月7日から2月23日まで、映像コンテンツ「みるハコ」で、女性VTuberグループ「hololive DEV_IS」に所属するユニット・ReGLOSSの初の単独ライブ映像を配信する。

『ReGLOSS 1st Live “Flashpoint”』

このライブは、16日に東京・有明アリーナで開催されたばかりの『ReGLOSS 1st Live “Flashpoint”』。ReGLOSSは、ホロライブプロダクション傘下の「hololive DEV_IS」に所属する第1弾ユニットで、名前には「re(再び)」と「gloss(光沢をつける(彩る))」を組み合わせ、「世界を彩る」という意味が込められている。

本映像を視聴するためのチケットは、1人あたり2,000円(別途室料)で、「みるハコ」WEBサイト特設ページで販売中。また、限定グッズ付きのチケットもあり、アクリルコースター付き3,000円、アクリルキーホルダー付き3,500円、アクリルジオラマ付き4,000円(各1人あたり／別途グッズ送料・室料別途)で購入できる。

この配信を視聴する様子を写真に撮影し、X(Twitter)に投稿した人から、抽選で5人に「ReGLOSS直筆サイン入りライブポスター」をプレゼント。さらに、JOYSOUNDの対象機種を導入のカラオケ店舗でReGLOSSメンバーのソロ名義の楽曲を歌唱して応募すると、「ReGLOSS直筆サイン入りTシャツ」が抽選で5人に当たるキャンペーンも開催される。

対象機種は、「JOYSOUND X1」、「JOYSOUND MAX GO」。チケット料は3歳以上が有料。再生時間は2時間を予定している。