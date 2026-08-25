Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「あらためて毎日ふと思い出しては、すごくうれしくなっている！」ミスドとのコラボを語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。今回の放送では、ミセスとミスタードーナツとのコラボレーション企画に関して寄せられた生徒（リスナー）からのメッセージをチェックしていきました。＜リスナーからのメッセージ＞ミセスのミスド予約が完了しましたー！ めちゃくちゃ最高です！ 単体（？）のやつ3つを予約したみたいなので、今から楽しみにしています!! ミセスの皆さんも食べたんですかー？（食べているか、そりゃ）（東京都 11歳 女の子）

【NEWS🍩】

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📣「Mrs. Donut（ミセスドーナツ）」店頭販売＆新TVCMスタート！

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Mrs. GREEN APPLE×Mister Donutコラボレーション商品「Mrs. Donut（ミセスドーナツ）」が、本日8月7日(金)より全国のMister Donutにて店頭販売スタート！

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さらに！

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「Mrs.… pic.twitter.com/beysGmdmxs

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) August 7, 2026＜藤澤からのメッセージ＞藤澤：ありがとう！ ミセスとミスドのコラボ、本当にうれしい！ 僕たちめちゃくちゃ大好きですから！ あらためて毎日「あ！ ミスドとコラボさせていただくんだな！」というのをふと思い出しては、すごくうれしくなっている！皆さん予約してくれましたか？「Mrs. Donut（ミセスドーナツ）」3種類の味と、「ゴールデン×チュロ ミセスの推しドパフェ」！ もちろん僕たちも食べましたよ！ 食べましたし、たくさんアイデアというか案も出させていただいて、もっとこうしたいああしたいを詰め込ませていただいて完成したミセスコラボのドーナツになっています！もちろんどれもおいしいんだけど、やっぱり「ミセスの推しドパフェ」！「ゴールデンチョコレート」は、僕も若井さんも大森さんも大好き！そして「ハニーチュロ」も3人とも大好き！（笑）つぶつぶが楽しめる食感とハニーチュロのとろける甘さですよ！これを贅沢に一度に味わえちゃうっていうね！そして「Mrs. Donut（ミセスドーナツ）」！ これは僕たちのオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」のロゴの形になっていますから！ 味も3種類あるということで、お好みのもの楽しんでいただけると！はぁ〜っ！ 改めて自分でも楽しみたいし、JAM'S（※ミセスファンの愛称）のみんな、生徒のみんながどう楽しんでくれるか、食べてみてどうだったかも知りたいので、食べたら感想も教えてね！ 楽しみに待っていますよ！ メッセージもありがとう！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info