猫写真家・沖昌之 フォロワー80万人のSNS投稿を続ける理由「毎日1枚上げれば、世界の誰かが幸せに」

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。今回の放送は、代表作「必死すぎるネコ」シリーズなどで知られる猫写真家の沖昌之（おき・まさゆき）さんをゲストにお迎えして、独創的な撮影哲学や自身の写真家人生の原点となった“ある猫”への深く温かい思いについて、お話しいただきました。沖昌之さんは、1978年、兵庫県神戸市生まれの猫写真家。東京のアパレル会社で撮影を担当したことをきっかけに写真の世界へ。2013年の大晦日に1匹の猫と運命的に出会い、翌立2014年元日から猫の撮影を始めます。2015年に独立し、以来、猫写真家として活動。代表作「必死すぎるネコ」シリーズは累計9万部を超える人気となり、テレビでも度々紹介されています。現在は「AERA」「猫びより」「デジタルカメラマガジン」などで連載を続けています。猫写真の世界に足を踏み入れたきっかけは、仕事の休憩中に訪れた1匹の猫との出会いでした。職場の近くにある公園のベンチで、日頃の疲れを癒やそうと腰掛けていたところ、どこか余裕たっぷりの佇まいで目の前を通り過ぎていく1匹の猫が目に留まりました。見るからに家猫のようなふっくらとした毛並みを持ちながら、外で自由に過ごしているその姿に、沖さんは強い衝撃を受けます。「この子は一体どんな生き方をしているんだろう？ ちょっと撮ってみたい」という素朴な好奇心が芽生えた沖さんは、翌日の元日、一眼レフカメラを手に公園へと向かいました。これが、沖さんと猫写真との長い付き合いの始まりでした。そんなユーモアあふれる一歩からスタートした沖さんの活動ですが、気付けば11年間で何千匹もの猫たちと向き合い、作品を撮り続けることになりました。沖さんの作品といえば、猫たちが魅せる躍動感あふれる姿や、クスッと笑えてどこか愛おしい表情が印象的です。スタジオでは、お母さん猫が子猫に手を回して肩を組んでいるような奇跡的な1枚や、路地裏で本気でケンカし合うダイナミックな瞬間など、様々な写真が紹介されました。沖さんが本当に撮りたいと願うのは、猫たちが本来持っている「素の内面」や、誰にも見せていない生き様そのものです。そのため、あえて人間の存在感を消し、猫本来の行動を観察することに徹しているといいます。また、撮影に際して最も大切にしているポイントとして「その場所に自分がお邪魔させてもらっている」という謙虚な姿勢と「猫にとって自分の存在が『日常』になるまで通い詰めること」を挙げました。被写体に無理な負荷をかけず、猫と地域の人々へのリスペクトを忘れずに時間をかけて関係性を築く。この姿勢こそが、見る人の心を解きほぐす沖さんの写真の根幹にあります。現在、沖さんの公式Instagramのフォロワー数は80万人を超え、日本国内にとどまらず世界中から熱い視線が注がれています。毎日休むことなく投稿を続けている背景には、海外のファンから寄せられる大げさなほどの温かいコメントがありました。「写真をアップすると、海外の方から『これまで生きてきて見たことがないくらい素晴らしい！』といった熱狂的な言葉が届くんです。それを真に受けて『毎日1枚上げれば、世界のどこかで誰かが幸せになってくれるかもしれない』と思うようになりました」と沖さん。それが日々のモチベーションになっているそうです。世界中の人々を笑顔にしている沖さんの写真ですが、写真集「これネコ それネコ？」には、あえてSNSには投稿せず大切に温めてきた秘蔵写真の数々が収録されています。企画展での「未発表作品であること」という条件を守るため、日々の投稿衝動を必死に抑え込みながら作り上げた1冊には、写真家としての熱量と強いこだわりが凝縮されています。番組後半では、「SUNDAY'S POST」恒例の朗読コーナーへ。沖さんが手紙を綴った相手は、写真家としての原点であり、自身の人生を大きく変えてくれた思い出の猫「ブサニャン先輩」でした。静かに注がれる眼差しと、深い愛がにじむ朗読に、スタジオの空気は一層温かいものとなりました。小山が「もしブサニャン先輩が今、現れたらどうしますか？」と尋ねると、沖さんは照れくさそうに笑いながら「多分、もう写真は撮らずに撫で回しているでしょうね」と答え、色褪せない“先輩”への愛しさを感じさせました。＜番組概要＞番組名：日本郵便 SUNDAY'S POST放送日時：毎週日曜 15:00～15:50パーソナリティ：小山薫堂、宇賀なつみ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/post/番組公式X：@sundayspost1