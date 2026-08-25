Ado、スピッツ、星野源、福山雅治、木村拓哉…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（8月22日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。8月22日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（8月22日（土）付）を発表しました。初登場！ 7月29日に先行配信され、8月19日にリリースされたミニアルバム『PINK BEARS』には、リード曲として収録されています。先週4位から5ランクダウン↓ 映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の日本版主題歌が6週連続でランクイン。先週5位から3ランクダウン↓ 「第108回 全国高等学校野球選手権大会」の2026年ABC夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソングが2週連続でランクイン。初登場！ 8月19日にリリースされた4枚目のアルバム『Made of Glass』収録曲で、テレビアニメ「ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～」のオープニングテーマになっています。初登場！ 8月12日にリリースされたオリジナルアルバム『Checkpoint』に収録されている楽曲です。先週3位から2ランクダウン↓ 8月10日に配信リリースされた映画「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」の主題歌が4週連続でランクイン！ 9月9日（水）には、通算13枚目のオリジナルアルバム『超新星』のリリースが決定しています。初登場！ スターダストプロモーションに所属する男性俳優・タレントで構成されるアーティスト集団・恵比寿学園男子部（通称EBiDAN）の15周年を記念して、8月11日にリリースされたシングルです。先週1位から2ランクダウン↓ 7月29日に配信リリースされたドラマ「君の好きは無敵」（TBS系）の主題歌が4週連続でランクイン！先週と変わらず第2位。ドラマ「Tシャツが乾くまで」（TBS系）の主題歌が2週連続でランクイン。8月29日（土）、30日（日）には、今年で15周年を迎えるスピッツ恒例の夏イベント「ロックのほそ道2026 ～15th Anniversary Special～」が開催されます。そして、今週の第1位は……？先週8位から7ランクアップ↑ 8月7日に配信リリースされた楽曲が2週連続でランクイン。こちらは映画「ブルーロック」の主題歌です。今回の放送は、岡山県・アリオ倉敷2階フードコート内にあるサテライトスタジオ「FM岡山 アリオ768」から公開生放送でお届け！ ゲストパートには、3人組バンド・chilldspotの比喩根さん（Vo.＆Gt.）をお迎えして、7月8日にデジタルリリースされた「ドラマ」などについて伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ