柴咲コウがお正月に配っていたモノに驚き「えー!?」　お世話になった人に…

ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の大ヒット御礼トークショーが16日、神奈川で開催され、柴咲コウ、川口春奈、茅島みずき、鈴木保奈美が登壇した。

柴咲コウがお正月に配っていたモノ

――年末年始の過ごし方を教えてください。

柴咲:割と毎年、おせちを作って、しっかりと「今年一年ありがとうございました」「新しい一年ようこそ」という古風な過ごし方が好きなのですが、今年は激(※)だったので(笑)。穏やかに静まり返ったように寝てたいです。

※柴咲は今年を漢字一文字で表すなら? と聞かれ、「激」と答えていた。

――とにかく休息を。

柴咲:本当はおせちを配ってたんですよ。

共演者たち:えー!?

柴咲:お世話になった方に。小さいお重に入れて。でも、一段に栗きんとん全部みたいな(笑)。だから、三種類しかないんだけど、すごく親しい人に「お世話になりました」と言って、配ってたときがあったんですけど、今年はお休みしようかなと思ってます。

(C)AbemaTV,Inc.