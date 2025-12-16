赤楚衛二、初対面で「お人形さんみたい」だと思った俳優とは

テレ東のドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』(2026年1月12日スタート 毎週月曜23:06〜23:55)のプレミアイベントが16日、都内で開催され、俳優の赤楚衛二と元IZ*ONEのカン・ヘウォンが登壇。お互いの印象を明かした。

カン・ヘウォンの日本語も見どころ

――初めて会ったときのお互いの印象を教えてください。

赤楚:第一印象はお人形さんみたいという印象です。かつ、日本語が全然分からないのかなと思っていたのですが、話してみると、日本語をすごく勉強されていて。僕が韓国語を覚えて話すよりも前に、日本語でコミュニケーションをとっていた印象があります。「撮影が終わってホテルに帰ってからセリフの練習をするんだ」と言っていたので、めちゃくちゃ努力されているんだなと思いました。ヘウォンちゃんの日本語も見どころの一つかなと思います。

ヘウォン:初めて会ったとき、目がキレイだなと思いました。

赤楚:本当?

ヘウォン:早く仲良くなれるかなと思いましたが、早く仲良くなれました。

赤楚:すぐだったよね。

ヘウォン:あとは……体力がすごいなと思いました。ドラマの撮影中でしたが、ほかのスケジュールもあって。それなのにいつも元気で、私を気づかってくれて、すごいなと思いました。