オリジナルキャラクター「Vick,Visty」などを生み出し、ブランドや企業とのプロジェクトも手掛けてきたグラフィックデザイナーVERDY氏が、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」とコラボ。数量限定のスペシャルボックス「Ploom AURA x Wasted Youth LIMITED EDITION BOX」（1万7,600円）が登場した。

12月13日にはPloom AURA × Wasted Youth POPUP STOREが原宿の81 BELOW (GUESS JEANS TOKYO B1F)で開催され、会場では同限定ボックスの抽選販売などが実施された。一日限定の本ポップストアの開催に先駆け、12日に行われた取材会に参加したのでその模様をお届けしたい。

▼限定デザインのバックカバーとフロントパネルが誕生

グラフィックデザイナーVERDY氏と「Ploom AURA」のコラボによって誕生した限定スペシャルボックス。「Ploom AURA」スターターキットと「Wasted Youth」デザインの「Ploom AURA」アクセサリーが、VERDY氏デザインのスペシャルボックスに入ったセットとなっている。

「Wasted Youth」はVERDY氏が手がけるプロジェクトのひとつ。そのロゴとアイコニックなリボンモチーフを、本体のフロント部分に「Ploom AURA」ブランドのキーカラーであるネイビー×ホワイトで採用した。

VERDY氏と「Ploom」とのコラボレーションモデルのリリースは2019年以来2度目となり、限定スペシャルボックスの「Ploom AURA」アクセサリーには、バックカバー1種とフロントパネル3種が同梱されている。こちらのフロントパネルは「Ploom」のデザインでは珍しいマット仕上げとなっていることなども特徴だ。

1日限定で開催された「Ploom AURA × Wasted Youth POPUP STORE」では、13日9時半から先着順による抽選を実施。当選者を対象に同スペシャルボックス150セットを販売したという。

同日11時〜20時まで一般開放されたポップアップストアの会場もVERDY氏のデザインによるもの。シンプルでスタイリッシュな「Ploom AURA」のコンセプトや先進的なデザインのイメージを、VERDY氏独自の表現に落とし込んだという。

Ploom AURA × Wasted Youthコラボレーションムービー、「Wasted Youth」のデザインを散りばめた装飾、グラフィックアートといったVERDY氏の世界観に包まれた空間で、中央には「Wasted Youth」の象徴的なモチーフであるリボン型の什器を設置。

鏡面仕上げにすることで、大型のLEDビジョンから流れる映像や会場の照明が幻想的に反射するなど、会場全体をひとつのアート空間に見立てた設計となっていた。なお、Ploom AURA × Wasted YouthコラボレーションムービーのCGは、韓国の気鋭の若手クリエイター・HAHYUNG氏が手がけているという。

ポップなキャラクターやグラフィック作品のイメージが強いVERDY氏だが、「Ploom」とのコラボによって生まれたスタイリッシュな空間となったようだ。 「会場の装飾もシックで落ち着いた印象です。自分なりに「Ploom」感を意識したことで「Wasted Youth」にとっても新たな世界観を表現する挑戦の機会になったと思います」と、VERDY氏はコメントを寄せている。

もちろん、会場内では実際のコラボレーションデザインの実機を使って試喫することが可能で、12月に発売されたばかりの「EVO」のメンソール系フレーバーなども試すことができた。

また、Ploom CLUBでは今回の限定ボックスとは異なるデザインのフロントパネル3種が、それぞれ数量限定で当たる抽選キャンペーンも、1月15日まで約1カ月間にわたって実施される。こちらのフロントパネルは「Wasted Youth」のロゴをあしらったホワイトとローズゴールドとルナシルバーの3色。同色のデバイスなどと組み合わせやすいカラーラインナップとなっているようだ。詳細はPloom CLUBサイトでアナウンスされる。