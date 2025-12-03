加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA」のリミテッドカラーシリーズ第3弾「アクアグリーン」と、プルーム専用たばこスティック「EVO」の新商品が、12月1日に発売された。

これを記念し、渋谷の「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」では12月1日～12月7日の期間限定で、体験型ポップアップストア「Ploom × NAKED, INC. ポップアップストア渋谷」を開催中。 12月1日に開催された「Ploom」新商品発表会では、「Ploom AURA」「EVO」の最新販売実績などが紹介された。

▼JTのデバイス史上、最速で200万台を突破

12月1日より新発売・アップグレードされた「Ploom AURA」のメンソール系たばこスティック3種と、新リミテッドカラーデバイス「アクアグリーン」が紹介された本発表会。

JT RRP商品企画部 ブランドマネージャー 松本杏子氏

JT RRP商品企画部 ブランドマネージャーの松本杏子氏は本発表会で、「Ploom」ブランドの直近の販売動向についてプレゼンした。

「『Ploom AURA』は2025年5月の先行発売と7月の全国発売以降、順調に販売数量を伸ばし、8月にはJTのデバイス史上最速で200万台を到達しました。『Ploom AURA』購入者のうち約６割が他社の加熱式たばこ、もしくは紙巻きたばこから流入した方々で、その後、直近の11月も含めて順調に販売モメンタムを継続しています」(松本氏)

新規ユーザーの獲得を拡大させている「Ploom」ブランドだが、スティックでは5月の先行発売後、7月に全国発売されたブランド「EVO」が、販売数量の増加に貢献。「Ploom AURA」と「EVO」に牽引され、この2年間で「Ploom」ユーザーは約2倍に成長したという。

「『Ploom』の新規ユーザーのうち、約8割の方々が『EVO』にトライしており、550円という価格帯もお客様の間で広く支持されていると考えています。その結果、これまで第3位のブランドだった「Ploom」ブランドの加熱式たばこカテゴリ内のシェアは、直近で15.5%に到達し、ついに今年の第3四半期には第2位のブランドとなりました」(松本氏)

このポジションを確固たるものにし、さらなる高みを目指していくため、「Ploom」ブランドは様々な取り組みを展開している。その施策のひとつが「Ploom AURA」の限定カラーデバイスだ。

「Ploom AURA」は9月に第1弾「アンバーヘイズ」、10月に第2弾「ブロンズロイヤル」を発売。Ploom ShopやCLUB JTオンラインショップ等のチャネル限定製品として販売をしてきた。

しかし、このほど発売された「Ploom AURA」の新リミテッドカラーデバイス「アクアグリーン」は12月1日にチャネル限定で発売後、12月9日からは全国のコンビニエンスストアなどでの発売も予定している。

「アクアグリーンという色は静けさと活力の2面性を持つ、前向きな色だと考えられています。忙しい日々を過ごす現代人に共感してもらえる色であり、『アクアグリーン』の『Ploom AURA』でひと息つきながら深呼吸をする。走り続ける日々の中で一瞬立ち止まって、伸びやかなリフレッシュと再始動感を得られる。そんなメッセージを込めて、『アクアグリーン』の清々しさを感じられるキービジュアルなどを制作しました」(松本氏)

▼メンソール系たばこスティック市場の動向は“超強トレンド”

このほど「EVO」ブランドから新たに発売されたのは、「エボ・ブラック・メンソール」「エボ・フレッシュ・ミント」のメンソール2銘柄。

加熱式たばこのフレーバーで市場最大ボリュームを占めるメンソールカテゴリにおいて、強メンソールが主要シェアを維持する一方、超強メンソールが伸長傾向にある市場背景を踏まえて開発されたフレーバーだという。

同社の商品企画部ブランドマネージャー・中野由美子氏はこう語る。

「加熱式たばこの市場をフレーバーカテゴリ別に分けると、メンソールが最大ボリュームを占めており、さらにメンソールの強度別構成比に分けると、強メンソールが最大ボリュームとなっています。同時に超強メンソールの需要が伸びていることが現在の市場のトレンドとなっているほか、中弱メンソールも安定した需要が続くなど、メンソール市場のお客様のニーズは分散しています」(中野氏)

JT RRP商品企画部 ブランドマネージャー 中野由美子氏

人気のメンソールカテゴリのなかでも超強メンソールが継続的に伸長している

「ブラック・メンソール」「エボ・フレッシュ・ミント」は、これまで「EVO」になかった超強メンソールと中弱メンソールの新商品となり、12月1日以降、全国のコンビニエンスストアで発売される。

加えて、既存商品である強メンソール商品「エボ・コールド・メンソール」をアップグレード。既存のチャネルにおいて順次切り替えを進める。

「3銘柄ともJTの“冷感アクティベート成分”を新たに搭載し、メンソールの清涼感をいっそう際立たせることで、極上のメンソール体験を実現している点が最大の特徴です。メンソールをよりクリアに感じられ、澄み渡るメンソール感を全ての『EVO』のメンソール銘柄に実装しました。とくに『ブラック・メンソール』はJTの加熱式たばこ史上最大レベルのメンソールを配合した超強メンソール商品となっています」(中野氏)

また、「フレッシュ・ミント」はミントの甘く爽やかな香りも一緒に楽しめる清涼メンソール商品。メンソール2銘柄の投入によって、「EVO」のラインナップは全7銘柄となった。

「開発段階で行った競合銘柄と好意度を比較するブラインドテストでは、３銘柄とそれぞれのメンソールの強度が類似する競合商品を上回る好意度を獲得しました。こうした結果から、どの嗜好層のお客様からも十分に支持されるポテンシャルを持った３銘柄だと、我々は考えています」(中野氏)