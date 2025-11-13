「別格にして格別」。加熱式たばこの可能性をグッと深めたPloom AURAのデビューはまだ記憶に新しい。が、JTがここにきてまた新たなデバイスを投入した。「Ploom CUBE」である。

2025年10月1日に発売されたこの新加熱式たばこデバイス、見た目は「Ploom X ADVANCED」を踏襲しているようだが、具体的にどのような変化が加えられたのか。実機を見ながら比較＆レビューしてみた！

▼新型加熱式たばこデバイス「Ploom CUBE」をレビュー！

JTが新たに発表した加熱式たばこデバイス「Ploom CUBE」。現在は公式オンラインショップ「CLUB JT」、そして全国のPloom Shopで販売されており、最大の特徴はPloom X ADVANCEDに比べて一回り小型化されたこと、そして最新加熱技術「SMART HEATFLOW」と「HEAT SELECT SYSTEM」が搭載されたことだろう。

「SMART HEATFLOW」とは、葉たばこのうまみをしっかり引き出しつつ、雑味や焦げ臭さを抑える加熱を実現するJT独自の技術を指す。「HEAT SELECT SYSTEM」は使用シーンや好みに応じて、4つのモードから熱量、使用時間などを切り替えられる新システムで、いずれもPloom AURAで初搭載された技術である。

つまり、「見た目は小ぶりなPloom X ADVANCE、中身は最新のPloom AURA」といった理解で概ね合っている……はず。しかし、Ploom AURAが2,980円であるのに対し、Ploom CUBEは1,980円と1,000円の差がある。この差額がどこに表れるのかも注目だ。

ということで、さっそくデザイン面を深堀ってみよう。

カラーはルナシルバー、ジェットブラック、ゴールド、ネイビーブルーの4色展開。

片方は鏡面仕上げ、もう片方はマット仕様と、カラーのトーンはPloom X ADVANCEDと共通している。流線型のボディも含め、相変わらずスタイリッシュで格好いい！

写真だけではPloom X ADVANCEDとの違いがわからないと思うので、Ploom CUBEと並べてみると……

左がPloom CUBE、右がPloom X ADVANCED

一目瞭然！ 全然違う！ めちゃくちゃコンパクトになってる！

厚みや横幅はあまり変わらないけど……

Ploom CUBEのほうが少し角が立っている感じ。言うなれば、トヨタのランクルプラドとランクル250の違いみたいな。……わかりにくいか。だけど、グリップ感が上がったというか、持ちやすくなった気がする。

スライドさせる蓋は内側にビルドイン。もともとは出っ張っていて、これがポケット内で引っかかったり、ポロッと外れちゃったりしがちだったので、小さく見えて大きな変更点だ。

さて、実際に吸い比べてみると……

結構、というかかなり違う……！ Ploom X ADVANCEDもいつもどおり美味しいんだけど、Ploom CUBEのほうがたばこ葉の旨みやキック感といった輪郭がハッキリと感じられる気がする。

うん、何度吸ってみても、明らかにPloom CUBEのほうが美味しい。Ploom CUBEは開封したての新品なので、そもそもデバイスとしてまったく消耗されていない状態だからかもしれないが、それ以上に「SMART HEATFLOW」による進化が大きいのだろう。小型化されたのに、スペックはグンっ！と上がっている感じ。これ、Ploom AURAと比較しても全然遜色ないんじゃないの……？

ということで、Ploom CUBEとPloom AURAも比較してみたところ……

Ploom AURAと比べても、本当に遜色なし……！ Ploom CUBE、スゴいわ！ レギュラー系、メンソール系、フレーバー系といろいろ満遍なく吸ってみたが、どれもたばこ葉の旨み、メンソールの爽快感や刺激、フレーバーの甘い香りなど、はっきりと引き出されている気がする。

さらに、「Ploom AURA専用スティック」として売り出された「EVO」のポテンシャルもしっかりと引き出している印象。ここはPloom X ADVANCEDと露骨に違う。「EVO」自体、「SMART HEATFLOW」に合わせて設計されているスティックのはずなので、理屈としてPloom CUBEでも美味しく味わえるに違いないんだろうけど、こんなにちゃんと美味しく味わえるとは……。

Ploom AURAとPloom CUBEでは価格に1,000円の差があるワケだが、ぶっちゃけスペック的にはほとんど……というか、まったく差が感じられなかった。Ploom AURA、なんかごめん。

Ploom AURAとPloom CUBE、どちらを買うか迷っている人がいるなら、1,000円という価格の差、そしてどちらのデザインが好みかという趣味趣向の問題になってくるだろう。すでにPloom AURAを愛用していて、形状にもまったく不都合を感じていないのであれば、そのままPloom AURAを使用するのがいいと思う。

ただ、Ploom X ADVANCEDの形が気に入っている人であれば、ぜひPloom CUBEへのアップデートをおすすめしたい。たばこライフがさらに美味しく、充実したものになるはずだ。