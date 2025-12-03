加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA」のリミテッドカラーシリーズ第3弾「アクアグリーン』（2,980円）と、プルーム専用たばこスティック「EVO」（550円）のメンソール系新商品2銘柄が12月1日に発売された。

これを記念し、渋谷の「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」では12月1日～12月7日の「Ploom × NAKED, INC. ポップアップストア渋谷」を開催している。そこで今回は12月1日に行われたプレスツアーに参加。本ポップアップストア開催の目的・背景や各フロアの特徴を紹介する。

▼植物と氷の世界が広がる 2種類のイマーシブ体験

「Ploom AURA」と「EVO」の格別な一服を体感できる没入体験型スポットとして、“都会のオアシス”をコンセプトに設計された本ポップアップストア。

20歳以上であれば誰でも入場でき、喫煙者には「Ploom AURA」のリミテッドカラー「アクアグリーン」デバイス1台を無料で貸し出して、全館で加熱式たばこを使用できる。会場は「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」1～3階の3フロア。もちろん、館内を自由に回りながら新作の「EVO」メンソールシリーズを試喫できる。

3階ラウンジ内のチルアウトスペース

本ポップアップストアで一番の目玉となるコンテンツは、「Ploom × NAKED, INC. イマーシブエクスペリエンス」という本館2階のエリア。

主に「アクアグリーン」をイメージした植物の世界「アクアグリーン体感エリア」と、「EVO」の新メンソールをイメージした氷の世界「EVOメンソール体感エリア」の２つで構成され、インタラクティブな映像空間が楽しめる。

エスカレーターで2階に上がった来場者をまず出迎えるのは、植物の装飾に覆われたエントランスゲート。「アクアグリーン」の緑と水の世界観を表現したゲートになっており、奥には「アクアグリーン」のデバイスが展示されている。

自然の中に没入していくようなエントランスゲートを抜けて、目の前に広がるのがひとつめの「イマーシブエクスペリエンス」のメインコンテンツ「アクアグリーン体感エリア」だ。

植物の世界と都市空間が融合したような「アクアグリーン」の体感エリアでは、足元から水の波紋や瞬く間に芽吹いた植物の葉が広がる演出が施されており、四隅にはドッキングステーションが設置されている。

「Ploom」デバイスをそこに差し込むと、近くの壁面に木々や花々が生い茂っていく様子などが投影される仕掛けで、「アクアグリーン」の世界観に浸ることができる。

▼五感を刺激する“氷の世界”の没入型演出

さらに先へ進むと、「アクアグリーン体感エリア」と、もうひとつのメインコンテンツ「EVOメンソール体感エリア」をつなぐコンテンツも用意されている。

人気のメンソールカテゴリのなかでも超強メンソールが継続的に伸長している

こちらでは数問の質問に答えた後、AIが体験者の顔をスキャンして表情から現在の感情を解析。「EVO」の新フレーバー3種の中から今の気分にピッタリの１銘柄が、ガチャガチャガチャのようにカプセルに入った状態で転がり出てきて、そのまま試喫を愉しめる仕組みだ。

「EVOメンソール体感エリア」は、EVOメンソールの爽快なキービジュアルを彷彿とさせる氷と雪で覆われた空間。足を踏み入れていくと、今度は足元に氷のヒビが入るようなエフェクトが施されていた。

壁面に投影された氷山に触れるとダイナミックに崩れていく演出や、プルームの蒸気を吹き込むことで色が変化する氷を模した造作物も。まさに氷の世界で五感を刺激しながら、“うまさの極みを感じる一服”を愉しめる体験エリアとなっているようだ。

「EVOメンソール体感エリア」の隣には特殊なプロジェクションマッピングによって、まるで氷漬けにされたような写真が撮れるフォトブースも設けられていた。

非日常の体験を味わえる仕掛けや没入感あふれる光の演出が満載の「イマーシブエクスペリエンス」の空間演出をプロデュースしたのは、NAKED, INC（ネイキッド）クリエイティブディレクターの川坂翔氏。

NAKED, INC クリエイティブディレクター 川坂翔氏

1997年に村松亮太郎が設立した同社は、リアルとバーチャルをクロスオーバーした体験を創出するクリエイティブカンパニーとして、ジャンルやシーンを問わないクリエイティブなどを特徴としている。

「僕自身、普段から『Ploom』を愛用する喫煙者ですが、やはり喫煙をして、ひと息つく瞬間は特別なひととき。本ポップアップストアの来場者の皆様に『Ploom』の味わいへのこだわりをより深く体験していただくため、『イマーシブエクスペリエンス』ではさまざまな演出と仕掛けを考えました。こうした体験を通して喫煙のひとときが格別なものになればと思います」(川坂氏)

▼音楽とフードが融合したラウンジで格別の一服を

本ポップアップストアの3階はカフェやミュージックブースを併設した「Ploom Urban Oasis Lounge」となっている。

ポップアップストアの開催期間中、ミュージックブースでは本日替わりで豪華なゲストアーティストを迎えた音楽イベント「Ploom Urban Night」を、毎日19時から入場無料で開催。音楽ライブやDJ、トークイベントなどを繰り広げられ、初日から最終日までポップアップストアを盛り上げるという。

また、3階ラウンジ内のカフェでは「The World’s 50 Best Bars」などの栄冠に輝く渋谷の「The SG Club」のオリジナルドリンクと、「ピエール・エルメ・パリ」のPloomロゴ入りマカロンを、アンケート回答者限定のサービスとして提供。

モクテルなどのオリジナルドリンクとマカロン1個（全3種類）のセットをお供に、外気を感じながらゆったりとくつろげる吹き抜けのチルアウトスペースなどで、“格別の一服”を愉しむことも可能だ。

さらに1階「Ploom Shop」では先着100個限定でネイキッドオリジナルデザインのポップアップ限定セットBOXを販売。

定番のPloom製品やアクセサリーなども購入できるほか、「アクアグリーン」のデバイス購入者を対象に、NAKED, INCオリジナルデザインのフロントパネルプリントサービスも先着500個限定で実施する。

このプリントサービスは本ポップストアのみのサービスで、デザインのモチーフは「グリーン」と「アイス」の2種類から選べる。実際にUVプリントが施される様子も目の前で見られるようだ。