歌舞伎俳優の片岡千之助、中村橋之助、中村米吉が、19日に配信されたABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#91に出演した。

香取慎吾

今回、「未来の人間国宝!?イケメン歌舞伎役者が大集合! 歌舞伎役者のリアルな裏側全部聞いちゃうぞSP」と題し、片岡千之助、中村橋之助、中村米吉が出演。大ヒット映画『国宝』の感想をはじめ、「血筋のない人が歌舞伎役者になるには?」「トイレに行く時間まで決まっているって本当?」「セリフが飛んだらどうする?」といった素朴な疑問をぶつけつつ、歌舞伎の世界の裏側や役者の恋愛・お金事情など、多彩なテーマでトークを繰り広げた。

香取慎吾は「楽屋に入るとき、スーツを着るんですか?」と質問。千之助は「うちは結構厳しくて、祖父が初日と千秋楽はスーツとネクタイという決まりを作っていました。これは基本的にどの家も同じですが、松嶋屋の楽屋入りは襟ものの着用がルール。夏場はポロシャツなどですが、仕事の場という意識があります」と説明した。

すると香取が「でも、(市川)團十郎さんって短パンにサンダルにサングラスじゃないですか? それは…?」と尋ね、千之助は苦笑しながら「それは…あの…お家ごとなので…」とコメント。この空気を察した米吉が「次の話題に行ってください!」とフォローし、スタジオは大爆笑に包まれた。

