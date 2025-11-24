フジテレビ系バラエティ特番『大相撲フードバトル ～2025冬の陣～』(28日20:00～)でMCを務める草なぎ剛と香取慎吾がコメントを寄せた。

相撲界最強の大食い力士を決めるべく一大フードバトルを開催する同番組。23日に大相撲十一月場所でウクライナ出身力士として初優勝を果たした安青錦のほか、湘南乃海、朝紅龍、玉鷲、狼雅、錦木が参戦する。

安青錦

コメントは、以下の通り。

――フジテレビのバラエティでのお2人の共演は久しぶりとなります。収録はいかがでしたか？

草なぎ「とにかく楽しかったです！」

香取「去年つよぽんが１人でMCを担当した特番に、今回僕も参加させてもらうことになったわけですけど、こんな風に２人でフジテレビの番組の収録に臨むことができたということは、やっぱりうれしかったですね」

草なぎ「慎吾ちゃんとは、ずっとラジオ（BAYFM『ShinTsuyo POWER SPLASH』）もやってますし、いつも一緒なんですけど、こうやって２人でフジテレビに来て、バラエティ番組の司会をするというのは、とても新鮮でした」

香取「考えてみると、今回収録したスタジオって、もう何十年と、つよぽんと一緒に番組を撮っていた場所なんですよ。そういう意味では、もちろん懐かしさもありましたし」

草なぎ「そうですね。だから、『ななにー』（ABEMA『ななにー 地下ABEMA』）ともまたちょっと違う感じで。なかなか感慨深かったです」

――力士の方々の戦いぶりについて、感想をお聞かせください。

香取「僕は今回、湘南乃海関を応援させてもらったんですけど、完全にファンになっちゃいましたね。収録が終わってお別れするときも、“これからもずっと応援してます！”って、ごあいさつさせていただいて。他の力士の方々も、みなさんチャーミングで、すてきな方ばかりでした」

草なぎ「前回の特番は“大食いバトル”だけじゃなく、“歌うまバトル”もあって、それはそれで見応えはあったんだけど、今回は大食いだけにフォーカスを当てることで、すごく見やすくなっていて。力士の皆さんの“超人”ぶりが、より伝わってきて面白かったです。力士の方がぱくぱく食べている姿って、見ているだけで気持ちいいんですよね。なんだか楽しくなってくる。やっぱり人間は、食べないと強くなれないんだなって、基本的なことを教えてもらいました。そういえば、誰とは言えないけど、バトルが終わった後で、改めて食事に行った力士の方もいたらしいですよ（笑）」

香取「すごいよな～。まさに超人だね（笑）」

――番組内でもお話しされていましたが、香取さんはこれまで、数々の“大食い”企画に挑戦してきたそうですね。

香取「はい！（笑）でも実際、ありがたいことに、“おジャ～map”（※『おじゃMAP!!』の食べ歩き企画）なんかは、印象に残っている方が多いみたいですね。…あっ、今また１個思い出したんですけど、長～い巻きずしをひたすら食べていくっていう企画で、確か６メートルくらい食べたのかな。何の番組かは忘れちゃったんだけど」

草なぎ「すごいね！慎吾ちゃん、大食いバトラーの元祖だったんだね（笑）。でもそんなムチャクチャな企画、今はできないんだろうな…」

―― 一方の草なぎさんは、大食い企画のオファーは全て断っているそうで…。

草なぎ「そうなんですよ。僕が大食いをNGにしているのは、それこそ“おジャ～map”がきっかけで。名古屋にロケに行ったんですよ、大島優子ちゃんと」

香取「よく覚えてるなぁ（笑）」

草なぎ「しっかり覚えてます！カンテレのドラマの番宣でしたよ、『銭の戦争』ですよ！」

香取「（笑）。あのときにつよぽん、あまりにもお腹いっぱいになりすぎて、ロケが終わった後、マネージャーにすぐ電話して、“今後、大食いの仕事だけは絶対にやりたくない”って言ったらしくて。それが草なぎ剛の人生史上初めてのNGだったそうです（笑）」

――スタジオでは王林さんも一緒でした。王林さんとは初共演だそうですね。

草なぎ「とてもかわいらしい方でしたね。番組に花を添えてくれました」

香取「今までずっと視聴者として見てきたから、昔からの知り合いみたいな印象があって。だから最初に会ったときに、“はじめまして！”って言われて、びっくりしちゃいました。“えっ、初めてなの！？”って（笑）」

草なぎ「僕は王林さんのコメント力にびっくりしたな。先輩の僕らよりも、はるかに気の利いたコメントをたくさん言ってくれて（笑）」

香取「詳しくは言えないけど、クイズコーナーでのつよぽんへのツッコミも素晴らしかったし（笑）。すごくすてきな方でした。改めてファンになりました」

草なぎ「また３人で番組をやってみたいですね。今度はクイズ番組をぜひ（笑）」

――では最後に、視聴者の方々へメッセージをお願いします。

草なぎ「大相撲特番がよりパワーアップして、より見やすくなって、より楽しくなって復活します！力士の方が食べている姿だったり、相撲部屋の様子だったり、われわれが普段目にすることがないような場面もたくさん見られますし、クイズコーナーでは相撲の雑学を知ることもできますので、ぜひたくさんの方に見ていただきたいです。見ればきっと、幸せになれます！（笑）」

香取「見ているうちに、自然と相撲の世界に興味が湧いてくるんじゃないかなと思うんですよね。あまり良いニュースがない今の世の中で、“この国には相撲があったんだ！”って、何か前向きな気持ちになれるような、そんなすてきな番組になっていると思います。あと、自分のお腹と相談しながら見ていただきたいですね。お腹を空かせて見るのもいいし、家族みんなでご飯を食べながら見ると、食卓に並ぶものが、よりおいしく感じるかもしれません」

【編集部MEMO】

浅野翔太郎チーフプロデューサーは「草なぎ剛さんがまさかのミラクルを起こしてくれました。香取慎吾さんがとにかく汗をかいてくれました。出場力士の皆さんが想像をはるかに超えるフードバトルを見せてくれました。そして、応援隊長の皆さんが本気で頑張ってくれました(ザキヤマさんは垣根を超えた［!?］大活躍!)。そんな出演者・関係者の皆様のパワーが思いっきり詰まった番組になっています。スシロー＆餃子の王将＆牛角! “おいしい”のオンパレード。金曜日の夜、ご飯のお供にぜひお楽しみください!」とコメントしている。

