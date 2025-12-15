稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾がレギュラー出演するABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#98が14日に配信された。

年齢不詳美女たちが集結

今回、「一体何歳!? 年齢不詳の美女大集合」企画の第2弾を届け、ヤマンバ風メイクのギャルや赤ちゃんのような衣装を着た女性など、実年齢と見た目に差がある年齢不詳美女たちが集結。ななにーメンバーは、ご褒美をかけて、A～Fの名札をつけた6人の女性の年齢を予想した。

中でも、一同はEの名札をつけている“赤ちゃん風”の格好をした女性に興味津々。香取は「赤ちゃんいるよ！」と驚きの声を上げ、草なぎは「赤ちゃんの格好をしているけど、一番若い。2歳半とか（笑）」と予想。一方、第1弾の年齢当てクイズにて見事全問正解したみちょぱこと池田美優は「意外と30歳くらい」と今回もリアルな数字を口にする。

続いて、Aの名札をつけた赤髪ツインテールの女性について、香取は「小学生ですね」、キャイ～ン・ウド鈴木も「10歳ですね」と予想。しかし、その後の質問タイムで「いつも何時に起きる?」と聞かれたAの女性は「12時くらい」と回答し、ウド鈴木は「やばい、小学生じゃないわ……」と困惑。さらに「初めて好きになった芸能人は?」という質問に対し、Aの女性は「GACKTさん」と答え、一同は大混乱。「今ハマってる子もいるしな」「YouTubeとかもやられてるから、ちょっとややこしい」「親の影響ってこともあるし」と推理合戦が続いた。

いよいよ、ななにーメンバーを翻弄し続けた6人の女性の実年齢が明らかに。“赤ちゃん”と呼ばれたEの女性はまさかの28歳。アイドルグループ・FR2PON!のメンバーで、最年少20歳のメンバーより若く見られることも多いという。さらに、あまりに若く見られるため、深夜に外出するとほぼ毎回補導されてしまうというエピソードも飛び出した。

続いて、Aの名札をつけたコモレビヨリさんは「40歳です」と明かし、スタジオは「怖い、怖い、怖い」「信じられない！」と騒然に。EXIT・兼近大樹は「GACKTさん、ちょうど世代ですね」と納得の表情を見せる。現在、遠方からもファンが訪れるカリスマアパレル店員として働いているそうだが、「ちょっと前まで、BOOMERの河田キイチさんの劇団でコントをやっていました」と語り、歌手を目指し養成所に通っていた縁で、10年間舞台に立ち、幼い顔立ちを生かした子ども役を演じていたことも明かした。

ほかにも、雑誌『LOALO』の読者モデルで、日焼けサロン店員とキャバクラの仕事も掛け持ちするヤマンバ風メイクの20歳女性や、アイドルグループ「スーパーマカロニサラダ」の44歳メンバーなど、個性豊かな年齢不詳美女たちが登場した。

【編集部MEMO】

『ななにー 地下 ABEMA』は、『7.2新しい別の窓』(『ななにー』)のリニューアル番組。世間が気になることから、そんなに気にならないことまで、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人がより深く掘り下げる。

