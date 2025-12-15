近畿日本鉄道は15日、新型一般車両1A系の運行を2026年1月16日から名古屋線、山田線、鳥羽線および大阪線で開始すると発表した。名古屋線の新型一般車両は28年ぶりとのこと。

新型車両1A系は青色と白色のツートンカラーで「近鉄らしさ」を継承した外観デザインを採用。車内は先にデビューした8A系と同様、ベビーカー、キャリーバック、スーツケース等の大型荷物に対応するスペース「やさしば」を1両あたり2カ所、車両中央の乗降扉付近に設置する。「やさしば」とは別に、車いすスペース(フリースペース)も各車両に1カ所設置。長時間の利用者に配慮し、多目的トイレも設置している。

座席はロングシートとクロスシートを切替え可能なL/Cシートを採用し、1両の中でロングシートとクロスシートの混在配置も可能。座席の端部に大型の仕切りを設け、扉付近の乗客とシートに着席する乗客が気を使うことのないよう配慮している。

出入口の高さを下げることで、ホームとの段差を低減。車内防犯カメラは1両あたり4カ所、乗務員と通話できる非常通話装置は1両あたり2カ所設けた。車内の扉上に多言語対応の大型液晶ディスプレイを設置。省エネルギー化も図り、車内照明や前照灯にLEDを採用した。

夏期・冬期の車内保温を目的として、駅に長時間停車する際、乗客が個別に扉を開閉できる扉個別開閉スイッチも採用。冷房能力を向上させた空調装置も採用し、扉の開閉に連動した空調制御の導入、車内温度センサの増設等により、酷暑等にも対応した車内温度の調整を図る。深紫外線LEDにより、車内空気の除菌を行う装置も設置した。新型のインバータ制御装置を採用し、従来車両と比べて消費電力を約45%削減しているという。