いまはゴールデンウイークの真っ只中。旅行などを楽しむ人がいる一方で、あえてこの期間は人混みを避け、静かに過ごしているという人もきっといることでしょう。青空が広がる日には、近所の公園でランチなんていうのもいいかもしれませんね。

2026年5月の新商品5選まとめ(5月5日〜5月11日)

ファミリーマート2026年5月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。もち麦入りごはんの照り焼きチキン弁当、ビッグサイズのバターチキンカレーナン、カルボナーラソースとミートソースの2種のソースで味わう生パスタ、たんぱく質が摂れる鶏つくねのサラダ、メロンパンを再現したクッキー生地をのせたアイスなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「照り焼きチキンごはん（もち麦入りごはん）」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

照り焼きチキンが味わえるお弁当。しょうがや醤油で漬け込み、香ばしく炙り焼きにしたチキンにコクのある甘じょっぱいタレを合わせました。プチプチとした食感のもち麦入りごはんと一緒に楽しめます。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「どかっと満足パン（バターチキンカレーナン）」(248円)

価格 : 248円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

バターチキンが味わえる、ボリュームのある惣菜パン。もっちり食感のナンにバターチキンカレーを包み、カレーソースを塗って香ばしく焼き上げました。

「生パスタ ミートカルボナーラ」(550円)

価格 : 550円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

チーズ感のあるカルボナーラソースとデミ感のあるミートソースの2種のソースを使用した生パスタ。パルメザン、ブラックペッパー、パセリをトッピングし彩りと味のアクセントをつけました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「たんぱく質が摂れる！しそ入り鶏つくねのサラダ」(448円)

価格 : 448円

発売地域：関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

たんぱく質が摂れるサラダ。しその風味を加えたつくね、えだまめ、ひじき、コーン、れんこんきんぴらなどをトッピングしました。ノンオイル青じそドレッシング付きです。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「アンデイコ メロンパンアイス」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

メロンパンを再現したクッキー生地をのせたアイス。メロン味のザクザククッキー生地にメロン味のアイスを詰め込みました。

【アルコール使用】

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

5月5日発売の新商品は、香ばしく炙り焼きにしたチキンを味わえる「照り焼きチキンごはん（もち麦入りごはん）」、バターチキンカレーを包みこんだボリューミーな「どかっと満足パン（バターチキンカレーナン）」、カルボナーラソースとミートソースの2種のソースを使用した「生パスタ ミートカルボナーラ」など、本格的な味わいのメニューが登場。

また、おかずの一品としても重宝な、しそ風味のつくねを楽しめるサラダ「たんぱく質が摂れる！しそ入り鶏つくねのサラダ」や、暑い日に味わいたい、メロンパンを再現したアイス「アンデイコ メロンパンアイス」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用