日本マクドナルドは12月19日から、「チキンマックナゲット30ピース(ソース6個付き)」を特別価格950円(通常価格1480円)で販売する「トクニナルド」キャンペーンを一部除く全国の店舗で実施する。

チキンマックナゲット30ピースがおトクに

12月19日から12月25日までの7日間限定で、チキンマックナゲット30ピースを、530円おトクな特別価格950円(通常価格1480円)で発売する。2種類の期間限定ソース「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」、そして定番のバーベキューソースやマスタードソースと合わせて全4種類から好みのソースを6個選ぶことができる。

ガーリックバターステーキソースは、ソテーガーリックの旨味に、バターのほんのりやさしい甘さと香ばしい風味を合わせたステーキソース。チーズフォンデュ風ソースは、3種のチーズ(カマンベール、チェダー、パルメザン)をブレンドすることで、深みのあるチーズソースに仕上げた。ソースは単品購入(40円～)が可能なので、マックフライポテトなど、ナゲット以外のメニューに合わせて楽しむこともできる。

また、今回のキャンペーンでは、「すみっコぐらし」とコラボレーションし、オリジナルパッケージ(1種・数量限定)での提供に加え、期間限定ソースパッケージにもキャラクターがデザインされている。10月31日から公開中の「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」のオリジナルデザインで、かわいらしいキャラクターが描かれた特別仕様となっている。

SNS企画 「ダブルトクナゲット」第2弾

YouTubeでの視聴回数が1,200万回を超える人気楽曲「ダブルラリアット」(アゴアニキ feat. 巡音ルカ)と、チキンマックナゲットのコラボ企画「ダブルトクナゲット」第2弾を、12月19日、マクドナルド公式Xにて公開する。本企画では、同楽曲の作曲者であるアゴアニキさんが監修し、巡音ルカが同曲の替え歌を披露するオリジナルバージョンのコラボ動画を展開。第1弾では、公開後に「ダブルラリアット」や「ナゲット」といった関連ワードがSNSでトレンド入りするなど、大きな反響を呼んだ。

第1弾コラボ動画イメージ画像

堺雅人さん出演の新TVCMも

12月18日から放映予定の新TVCMでは、堺雅人さんが赤いポンチョ姿で「Mr.トク二ナルド」として登場。きらびやかな装飾車に乗り込み、カウントダウンパレードを開催する。