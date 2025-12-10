日本マクドナルドは12月17日、グラコロ第2弾の新商品として、「トロ旨タルタル&デミグラコロ」(単品490円～、バリューセット790円～)を全国のマクドナルド店舗(一部除く)で発売する。

グラコロに新商品第2弾が登場

「グラコロ」の販売開始から33年目を迎える今年、長年愛されているグラコロをより楽しめるよう、初の試みとして2回に分けて新商品を展開する。第2弾として販売するトロ旨タルタル&デミグラコロは、グラコロにビーフの旨みたっぷりのデミソースと、パルメザンチーズのコクやトリュフの芳醇な香りが特長のタルタルソースを合わせた。濃厚なデミソースとコクのあるタルタルソース、バター香るふわふわの蒸しバンズが、外はサクサク、中はトロトロのグラタンコロッケのおいしさを引き立てる、食べ応えのある一品。

現在販売中の「グラコロ」(単品440円～、バリューセット740円～)と、「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」(ポテト単品＋40円～、バリューセット価格＋40円～)も引き続き楽しめる。

多部未華子さん出演の新TVCMも

12月16日から放映の新TVCMでは、第1弾に引き続き多部未華子さんが出演し、グラコロの魅力を伝える。

新TVCM グラコロ「トロ旨タルタルデミグラコロ」篇