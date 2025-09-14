お笑いタレントの小籔千豊が10日、公式YouTubeチャンネル『ペラペラ小藪』を更新。フジテレビ系『人志松本のすべらない話』の収録裏話を語った。

小籔千豊

2連続“MVS”の後に「めっちゃ緊張」

世間の知名度が低かったころから、同番組に出演し、一番すべらなかった話に贈られる“MVS”を3度受賞している小籔。実は、2連続で“MVS”を獲得したあと、「めっちゃ緊張」していたと話し、「俺のことなんて誰も知らへんから……と思って、捨て身で行ってたけど。賞をもらった次は、ホンマにすべられへんなって」と吐露。緊張のあまり、収録前に子供たちの動画を見ていたそうで、「今日すべったら、コイツらが殺されるかもわからんと思って」と心を奮い立たせていたことを明かした。

小籔は、子供たちの動画を見ているうち、「ここで臆して噛んだり、逃げ腰になって弱いエピソードトークしゃべるなんて、俺の保身や。俺に矢がブサブサ刺さったって、コイツらに金を渡さなあかん。前に出るしかないやろ」と気持ちを新たにしたという。「なくなったって、元に戻るだけ。そして、攻めなければならない。なぜか? 小さい子供たちに金をパスするため。俺がどんだけカッコ悪くなろうが、行くしかないでしょ?」と力強く語り、その結果、「緊張が半分に減った」と打ち明けていた。