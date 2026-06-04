石川さゆり、島倉千代子に憧れて歌手に!?「あんなキラキラした明かりの中で歌ってらっしゃる島倉千代子さんがすごく美しくて」

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

5月のマンスリーゲストは、歌手の石川さゆりさん。4月に最新曲「日々呉々（くれぐれ）と」（作詞・作曲／宮沢和史さん）をリリースした石川さんに、歌手を目指したきっかけなどについて伺いました。

1958年（昭和33年）生まれ、熊本県熊本市出身の石川さん。1973年、15歳でシングル「かくれんぼ」で日本コロムビアよりデビュー。1977年に「津軽海峡・冬景色」が大ヒット。日本レコード大賞歌唱賞受賞し、同年19歳でNHK紅白歌合戦に初出場を果たす。その後、「天城越え」「風の盆恋歌」「ウイスキーが、お好きでしょ」など、時代を超えたヒット曲を次々に世に送り出す。また、演歌の枠を超え、布袋寅泰さん、亀田誠治さん、東京スカパラダイスオーケストラ、奥田民生さんなどジャンルを超えたミュージシャンともコラボレーションしています。

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唐橋：石川さんの音楽との原点はいつ頃ですか？

石川：私の祖母が、音楽がすごく大好きな人だったんです。当時は田舎で大所帯で暮らしていました。私の母や叔母もお嫁さんとしてその家にいたわけですが、祖母がすごく芸事が好きだったので、踊りのお稽古に行って帰ってきたら、お嫁さんたちに同じように踊りを教えたり、みんなで歌を歌ったりしていました。また、私の母は幼稚園の保母（保育士）だったので、オルガンを弾いて童謡をいっぱい教えてくれましたね。

唐橋：そうだったんですね。では、石川さんは幼い頃から人前で歌うことも好きだったのですか？

石川：たばこ屋さんを営んでいた実家の前がバス停だったんです。昔のバス停の前にはたばこ屋さんがあって、たばこと一緒にバスの切符を売っていました。祖母が店番をしており、私を膝に乗せていたんですね。バスを待つお客さんが並んでくると、おばあちゃんが「絹代（石川さゆりさんの本名）、歌って」と言うんです。切符を売る窓口のところにちょうど立つと、まるでブラウン管テレビの画面のようになるんですよ（笑）。そこで、3歳くらいの頃に歌を歌っていました。皆さんバスを待ちながら、うちの土間でテレビを見たり、私の歌を聴いたりしてくださいました。

唐橋：へえー！ 歌手を目指そうと思ったきっかけは、島倉千代子さんだったそうですね。

石川：島倉千代子さんは、私の母が本当に大ファンだったんです。私はまだ小さかったので、母に連れられて歌謡ショーを見に行きました。昭和30年代から40年代になろうとする頃だったと思いますが、当時の照明の色がとても鮮烈で。あんなにきれいなキラキラとした明かりの中で歌ってらっしゃる島倉千代子さんがすごく美しくて、紫色の振袖を着ていらっしゃいました。「ああいうふうになりたいな」と思ったのが、歌い手になりたいと思った始まりだったのかもしれません。

――石川さゆりさんは、従来の豪華なフルバンド編成でのコンサートに加え、少編成による「アコースティックコンサート」も開催しています。公演情報など詳しくは、石川さゆりさんの公式サイトをご覧ください

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/color/