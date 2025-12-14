きょう14日に最終回を迎える大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK総合 毎週日曜20:00～ほか)。最後の新たな出演者として、岡崎体育が栄松斎長喜(えいしょうさいちょうき)を演じることが同日、発表された。

栄松斎長喜役の岡崎体育

江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。脚本は、『おんな城主 直虎』(17)以来、8年ぶり2度目の大河ドラマとなる森下佳子氏が手掛けている。

岡崎体育が演じる栄松斎長喜は、蔦重のもと、写楽に関わった絵師。長喜の別号とされる「子興」の筆名のある「蚊帳二美人」には写楽の絵を彷彿とさせるうちわを持った女性が描かれている。

岡崎体育 コメント

この度『べらぼう』にて栄松斎長喜の役を演じさせていただき、登場シーンこそ多くはないものの彼を演じる上で心掛けたのは、「深く考えていないからこそ何事もひょひょっと人生が上手くいく」感です。彼のそのいい意味での剽軽さや浅さが同門の歌麿とのコントラストになっていたでしょうし、深く考えすぎて雁字搦めになりやすい私にとって長喜を演じられたことは考え方の転機になった気がします。共演者の皆様も単発ゲストである私に優しくしてくれてとても愛のある現場でした。

