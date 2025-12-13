お笑い賞レース『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』の決勝戦が13日、東京・汐留の日本テレビから同局系で生放送され、ニッチェが9代目女王に輝いた。マセキ芸能社初の全国ネット賞レースチャンピオンとなった。

ニッチェ

9回目となる同大会は、出場資格「女性」のみでプロアマ問わず、漫才・コント・ピンネタ・ものまね・パフォーマンスなど、面白ければ何をやってもOKの異種格闘技戦。今年は、過去最高の1,044組がエントリーした。MCは、フットボールアワーの後藤輝基と日本テレビの黒田みゆアナウンサーが務めた。

今年初審査員の霜降り明星・粗品の忖度ないコメントにスタジオが騒然となる中、もめんと(決勝進出：初)、電気ジュース(初)、とんでもあや(初)、紺野ぶるま(2年連続5度目)が戦ったAブロックからは、紺野ぶるまが満票で最終決戦へ。

エルフ(4年連続4度目)、パンツ万博(初)、ニッチェ(7年ぶり3度目)、ヤメピ(初)が戦ったBブロックからは、ニッチェが勝ち進んだ。そして視聴者投票による「もう一度見たい1組」でエルフ選出された。

エルフ、ニッチェ、紺野ぶるまの三つ巴となった最終決戦をニッチェが制し、9代目女王に。賞金1,000万円、「日テレ人気番組出演権」「冠特番」などが授与される。