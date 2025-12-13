アイドルグループ・CANDY TUNEが出演する日本テレビのバラエティ番組『CANDY TUNEのきゃんちゅーできる?』が、1月8日(25:35～ ※関東ローカル)にスタートする(全4回)。

CANDY TUNE

この番組は、CANDY TUNEのメンバー7人が、個性を生かした「できる? できない? 誰が一番できる?」という企画に挑戦。人気芸人が「きゃんできサポーター」として盛り上げる。

Huluでは地上波放送の見逃し配信以外にも、オリジナルコンテンツ『CANDY TUNEのきゃきゃきゃきゃんでき』が、別途毎回独占配信される。

メンバーへの報告の様子

――来年2026年のスタートダッシュ、CANDY TUNEさんにとって大切ですよね？

全員：もちろん！

福山梨乃：そりゃそうでございます！

村川緋杏：この年末から来年にかけて、超大事な時期だと思います！

――そんな中、新年1月、日本テレビ地上波でCANDY TUNEさんの冠番組が決定しました！

全員：ええ！！！！！！！本当ですか？

福山：ほんとにうちら！？

南なつ：え～うれしい！やば～い！

村川：やば！

福山：いいんですか！？

小川奈々子：やりたかった！

桐原美月・立花琴未：（笑顔）

──番組の内容は、きゃんちゅー7人の個性が前面に出るものを予定。

全員：おお～ 出したい！

──ちなみにCANDY TUNEの「CANDY」の頭のスペル3文字は“CAN”ですが、どんな意味か分かりますよね？

立花：キャン！

福山：どういう意味？

立花：…できる！何でもできる！

──きゃんちゅー7人は「これできる？できない？」という企画です。

全員：めっちゃいい！

――番組名は「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？」 略して・・・？

立花：きゃんクエ？きゃんクエ？

村川：きゃんでき！

全員：おお～！

桐原：（立花）クエスチョンに引っ張られちゃった？

立花：（笑）

――メンバーでも企画会議してください。

村川：私たちずっとやりたいことがあって、職場体験したい！

全員：したい！

村川：バイト経験ないのは？

小川：ここ（立花・村川）じゃない？

村川：あれ？ 2人だけ？ 不利ですね（笑）

宮野静：やりた～い！

小川：泣いている赤ちゃんを泣きやませられるか？

南: やりたい！

桐原：みんな子どもが好きだから、子どもとの触れ合い対決とか！

一同：やりたい！

福山：きゃんちゅー静かにできる？ できない？

桐原：え！？

立花：え！ やりたい！！！ きゃんちゅー静かにできるかな？やりたい。

小川：うわ～！ やりたい！

福山：番組としてどうやって成立させるの？（笑）

コメント

福山：CANDY TUNEのことを知っている方も、まだ知らないよって方も、きゃんちゅーのことをもっと好きにさせられるような魅力がいっぱいあるので、ぜひこれをきっかけに、たくさんの方に出会えるように頑張ります！きゃんちゅーなら“できる！”

立花：いろんなことにトライしたりとか挑戦できるんじゃないかなと思っているので、この番組では初めて体を張れるかもしれないくらい、挑戦したいなと思っています。 冠番組で新しい私たちの魅力を自分たちでも発見して、お届けできたらいいなと思っています！

桐原：この番組を通して、きゃんちゅーのできるところも、できないところも？愛していただけたらなと思います。頑張ります！見てね～！

小川：2026年の1月に放送ということで、私たちが2025年の1月あたりから『倍倍FIGHT!』で皆さんに知っていただける機会が増えたので、この1年で“倍倍に”レベルアップした私たちを、見せつけたいと思います！頑張ります！

南：きゃんちゅーの冠番組ということで、きゃんちゅーのかわいさ、面白さ、個性、そして仲の良さを存分にみんなに伝わるように、いっぱいいっぱい頑張りたいと思います！みんな見てね～！

宮野：こんにちは（笑）！ということで、きゃんちゅーの冠番組が決まりました！番組で7人でできることが、たくさんあるんじゃないかなって思っているのと、ぜひ職業体験をみんなでしたい！頑張りま～す！

村川：きゃんちゅーの冠番組、きゃんちゅーでバラエティーいっぱいやりたいねって話をしていたので、うれしいです！きゃんちゅーは好奇心旺盛な子が多いので、できることもできないこともみんなで全力でやって、盛り上げていこうと思うので皆さん見てください！