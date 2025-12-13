13日のテレビ朝日では、『ロンドンハーツSP ～50TAにKing & Princeから楽曲提供依頼～』(22:10～22:54 ※一部地域を除く)を放送する。

横浜アリーナ1万人ライブや夢だった『ミュージックステーション』出演など、15周年プロジェクトを大成功に収めた50TA。その50TAのもとに、新たなビッグプロジェクトとして、King & Princeからの楽曲提供依頼が舞い込む。

約4カ月前、King & Princeの2人から直接、楽曲提供オファーを受けた田村淳は、「俺がダマされてる?」と思わずスタッフに確認。大物アーティストからの依頼に、50TAが緊張してしまうのを懸念した淳の提案で「バーチャルアイドルKPDYへの楽曲提供依頼」というプロジェクトとして報告することに。

ところが、50TAは過去の“仮面ライダーテーマ曲ドッキリ”の記憶がよみがえり、「昔みたいに素直に喜べない……」と疑心暗鬼になってしまう。しかし、いざ楽曲制作が始まると“メロディ工場長”は今回も健在で、50TAらしさ全開のエナジーソングが誕生する。

ラストは、King & Princeも登場し、パフォーマンスを披露する。

King & Princeのコメントは以下の通り。

永瀬廉

夏にMusic Stationに出演させていただいた時、50TAさんもご一緒で、今回のアルバムに昔から大好きな50TAさんが楽曲提供してくださったらおもしいのではないかと思いつきました。そしてダメ元でお願いをしたら、まさかのOKをいただいて今でも信じられません!

コールアンドレスポンスの曲をリクエストさせていただいたのですが、出来上がった楽曲を聞いた時、50TAさんっぽさもありつつ、今のKing & Princeにも合う完璧な楽曲だったので本当に嬉しくて何度も聞きました。みんなで”いただきます!”って叫んでほしいです。一緒に盛り上がりましょう!

高橋海人(高ははしごだか)

King & Princeがみんなの50TAさんとコラボさせていただくことになりました! ありがとうございます。50TAさんの音楽や歌詞、みんなを元気に幸せに、笑顔まみれにするそのパワー。

当たり前の幸せから、僕では考えつかない角度からの幸せがたくさん溢れています。それを皆さんに解き放つことが出来てとても嬉しいです。

今回改めて50TAはみんなの50TAだ! ということに気付かされました。そんな50TAさんとコラボできる喜びを噛み締めながら淳さんともお話しさせていただきました。 皆さん一緒に踊っていただけると嬉しいです。