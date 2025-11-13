King ＆ Princeの永瀬廉と高橋海人が13日、東京・丸ビルで行われたミッキー＆フレンズをテーマとしたモニュメント「Celebration Tree ＜Mickey ＆ Friends＞」の点灯式に登場した。

King ＆ Princeの高橋海人(左)と永瀬廉

点灯式は、三菱地所が13日から2026年1月4日の期間に大手町・丸の内・有楽町で行うホリデーイベント“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”の一環で実施。イベント期間中はミッキー＆フレンズをはじめ、『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』『塔の上のラプンツェル』『くまのプーさん』、12月5日に公開される『ズートピア2』などのディズニー・アニメーションをモチーフにした装飾が丸の内エリア各所に登場する。

永瀬と高橋は、会場となった丸ビル1階マルキューブに2階からエスカレーターで登場。2人が姿を現すと、会場周辺に集まった観客からは大きな歓声が起こった。

会場となった東京・丸の内の印象を聞かれると、永瀬は「洗練された上品な街並みが続いて、大人になった気分が味わえる街だなと思います」と回答。高橋は「舞台に出させていただいた時、劇場が近かったんです。なので、舞台の合間だったり終わった後だったりにお邪魔させていただいて、お買い物やご飯を食べました。青春を過ごした場所が近くだったので、丸の内は自分が背伸びしてでも行ってみたい場所ではありました」と語った。

点灯式では、カウントダウンに合わせて2人が一緒に点灯スイッチを押す場面も。点灯したモミュメントを見た高橋は「めちゃくちゃ興奮しますね、とにかくきれいで」と声を弾ませ、永瀬も「めちゃくちゃきれいですね。星がまたたいてるかのようなというか。心なしか、(モニュメントの)ミッキーたちの表情がやわらかくなった気がしますね」と冗談めかして語った。

この日は、King ＆ Princeがリリースしたミッキーの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got～奇跡はきみと～」に合わせたライティングショーも初公開。観賞した永瀬は「自分たちの音楽に合わせてすごいすてきにライトアップされて。感動するし、ずっと見てたくなりますね」と感想を吐露。高橋は「超幸せな気持ちになりました。冬は寒いから苦手だったんですよ。冬は動物と一緒に冬眠の季節だなと思ってたけど『これ見れるんだ、そうだ、忘れてた』と」と笑顔を見せていた。