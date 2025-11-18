ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が17日より、カレー専門店「100時間カレー」を運営するアークスとの初コラボレーションイベント「Vライバー限定! 神田カレーグランプリ優勝! “100時間カレー”とHotなコラボ」を開催している。

「17LIVE」で活動中のVライバーであれば誰でも参加可能

「Vライバー限定! 神田カレーグランプリ優勝! “100時間カレー”とHotなコラボ」は、「17LIVE」で活動中のVライバーであれば、誰でも参加が可能。アプリ内イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計5名のVライバーは、ECサイト等で数量限定販売予定のレトルトカレーのパッケージや、ECサイト内のバナー、サブスクコースに付属するオリジナルグッズのデザインとして掲載される権利が贈られる。さらに、後日秋葉原駅で掲出予定のデジタルサイネージ広告への掲載権も贈られる。