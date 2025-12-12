キリンホールディングスは12月8日、「免疫ケア」を通じて子どもの健康啓発を行う幼稚園・保育園「免疫ケア推進園」の数が、今年6月の開始時と比べ約2.6倍に拡大し、累計で3,646園に達したことを発表した。

キリンは、幼少期からの正しい健康習慣を身につけることで、子どもの毎日と未来を支える「キリン キッズケア」プロジェクトの下、自発的な免疫ケア習慣の定着を啓発する「免疫ケアサポートアクション」を実施している。

秋冬シーズンは、発表会やお遊戯会といった行事が多く、園児が楽しみにしている「大切な日」を迎えるための体調管理が保護者や教育現場の大きな課題となる時期。こうした中、キリンは“KIRIN 大切な日を守る”をテーマに、平日は園で、週末は家庭で、免疫ケアに関するミッションを約3週間集中して取り組むプログラム「免疫ケアサポートアクション」を実施。

順天堂大学医学部の小林弘幸教授監修のもと、「食事、運動、睡眠、手洗い・うがい」に加え「呼吸」の重要性にも取り組む内容で、園児がみんなで楽しみながら学べるようなプログラムとなっている。

例えば、園では、クラスの中から日替わりで「けんこう大臣」を任命。「けんこう大臣」がその日の「免疫ケアミッション」を設定し、クラスみんなで取り組んでいく。

一方、週末には家庭で、子どもが自発的に取り組めるよう、園で配布された週末用の免疫ケア「ミッションカード」を活用し、保護者がミッション達成を確認。達成した園児は、園で「ミッションクリア」カードに交換する。

また、幼稚園教員向けのサポートとして、「キリン iMUSE 免疫ケアサプリメント 30日分」を、教員の人数分、無償で提供。同様に、保護者向けのサポートでは、「キリン おいしい免疫ケア 100ml ペットボトル」を園児数分、無償で提供する。

(C)すけまる/小学館 (C)KIRIN ムテキッズプロジェクト