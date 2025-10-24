キリンビバレッジは11月4日より、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」と2種のビタミン(C,B6)を配合した機能性表示食品「キリン おいしい免疫ケア+ダブルビタミン」を、全国で発売する。

「キリン おいしい免疫ケア +ダブルビタミン」

「キリン おいしい免疫ケア」シリーズから新たに発売される「キリン おいしい免疫ケア +ダブルビタミン」は、1,000億個の「プラズマ乳酸菌」に加え、ユーザーの摂取意向が高い栄養素である2種類の「ビタミン(C,B6)」を配合した機能性表示食品。飲みごたえのあるヨーグルト感を保ちつつ、ほどよい甘さと酸味ですっきりした味わいに仕上げられている。

ペットボトル(100ml)のパッケージデザインは、全面に金色を使用しつつ、白地に「おいしい免疫ケア」の文字が配置されている。価格は1本159円、6本パックは954円。

また、「キリン iMUSE(イミューズ) ヨーグルトテイスト」(500ml 203円、6本パック 1,218円)のパッケージデザインをリニューアル。白をより象徴的に使うことで、ヨーグルトテイストらしいおいしさを伝えるデザインに進化。“免疫ケアでNo.1”アイコンを付与することで、機能への信頼を強化したデザインとなっている。

「キリン iMUSE オフ・ホワイト ヨーグルトテイスト」と「キリン iMUSE グリーン」

さらに、「キリン iMUSE オフ・ホワイト ヨーグルトテイスト」と「キリン iMUSE グリーン」の中味とパッケージデザインもリニューアル。

「キリン iMUSE オフ・ホワイト ヨーグルトテイスト」(500ml 203円)は、すっきりゴクゴク飲めるカロリーオフの設計はそのままに、まろやかな乳性のおいしさと、すっきりした後味を両立した味わいに進化。パッケージはラベルの長さを短くさわやかな印象を強化するとともに、iMUSEブランドロゴの位置を揃えてブランドの統一感を強化している。

「キリン iMUSE グリーン」(500ml 203円)は、“免疫ケア”と一緒に「1日分のビタミン(C,B6)」を手軽に補える設計はそのままに、「ビタミン由来の香りを低減することで、果実感を感じながら、すっきり飲める味わいに進化。パッケージはより明るい印象の緑の色合いに変更し、カラダを元気にするおいしい栄養補給飲料であることを伝えるデザインとなっている。