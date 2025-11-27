キリンホールディングスは11月26日～2026年1月25日まで、東京・お台場の日本科学未来館にて免疫ケアを親子で学べる『からだウォーズ』を開催する。関係者は「感染症時代を元気に安心して乗り越えるため、お子様から大人まで楽しく学べる場をつくりました」とアピールする。

どんなイベントになっている?

今年は例年より早くインフルエンザが流行しはじめている。さらなる感染症対策が求められるこの時期、キリンホールディングスではゲームや展示を通じて免疫の働きを学ぶことのできる『からだウォーズ』を開催する。予約は不要、入場は無料。

『からだウォーズ』において参加者は、「免疫細胞軍」と「ウイルス連合軍」のどちらかに分かれて入場する。ブース内の「体内対戦リズムゲーム」や「免疫応援ボールゲーム」などを通じて、人のからだの中で繰り広げられる免疫の戦いを体感できる趣向だ。

クイズに正答しないと行き止まりになる巨大迷路のエリアもある

キリンホールディングス ヘルスサイエンス事業本部の桜井可奈子氏は「免疫は、健康な生活を送るための生体防御機構であり、健康の土台とも言えるものです。けれど機能として自覚しにくいため、対策の遅れが社会課題の1つとなっています」と説明する。近年では、複数の感染症が同時に流行する傾向もある。今後、老若男女を問わず日常的に感染症対策を行うことがますます重要になってくる、と桜井氏。そのうえで、家族間で対策する必要性についても触れた。

「お子さんを持つ家庭では、子どもが回復したあとに自身が体調不良に陥る“時差だおれ”を経験した人の割合が、とても多くなっています。したがって個人単位ではなく、家族単位で感染症予防、免疫ケアに努めていただく必要があります」(桜井氏)

キリンでは、約40年もの長きにわたって免疫に関する研究を重ねてきた。その確かな知見をもとに、子どもから大人まで直感的に楽しめる『からだウォーズ』を展開する。「免疫に関するイベントをここまで大々的に開催するのは、当社としても初めての試みです」と桜井氏。ここで学んだことを家庭に持ち帰って親子で話しあい、家族全体の健康リテラシーを高めてもらえたら、と呼びかける。

キリンホールディングス ヘルスサイエンス事業本部 ヘルスサイエンス事業部 マーケティンググループ 主務の桜井可奈子氏(左)と、ヘルスサイエンス事業本部 ヘルスサイエンス研究所 主務の城内健太氏(右)

ところで、キリンではなぜ免疫の研究を重ねてきたのだろうか? そんな素朴な疑問に対して、ヘルスサイエンス事業本部の城内健太氏は「もともとビール酵母の“大敵”として、乳酸菌を研究してきた経緯があります」と説明する。

「ビール製造時に乳酸菌が入ってしまうと、ビールが酸っぱくなってしまうんです。そこで乳酸菌の研究を続けてきました。その後、乳酸菌を使ってプラズマサイトイド樹状細胞(pDC)を活性化させることを考えました。その結果、2012年に世界で初めて免疫の司令塔を直接活性化できるキリンの乳酸菌を発表できました」(城内氏)

免疫の司令塔を活性化させる特別な乳酸菌を発見した

最後は「研究で得た知見は『からだウォーズ』で直感的に理解できるように仕上げております。ぜひ、親子で楽しんでもらえたら」と話した。

このあと質疑応答で、入場者数の目標について聞かれた桜井氏は「2カ月間の開催で7万人の入場者を見込んでいます」と回答。免疫ケアを続けることの重要性について質問があがると、城内氏は「たとえば、当社が研究を続けておりますL.ラクティス プラズマについては、摂取してから2週間ほど経たないとpDCを活性化させることができないことが分かってきました。免疫ケアにつながる、適度な運動、手洗い、栄養バランスの良い食事、十分な睡眠、規則正しい生活も、すぐに効果が出るものではありません。したがって、免疫ケアは継続することが大事になります」とする。

また、子どもに向けたイベントを開催した狙いについて問われると、桜井氏は「お子さんを持つ家庭で話を聞くと、親御さんご自身の体調管理より、お子さんの体調管理を最優先させている、という方が多いのが現状です。そこで、お子さんと一緒にご家族で免疫ケアについて学ぶ啓発イベントにしました。この取り組みが、社会的な課題の解決にもつながっていけば嬉しいです」と答えた。