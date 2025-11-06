キリンビバレッジは11月4日より、天海祐希と石原さとみが出演する「キリン おいしい免疫ケア」の新TVCM「『キリン おいしい免疫ケア』冬の家族の健康対策」篇を、全国で放映している。

新TVCMでは、シリーズ初出演となる石原が、子どもたちを連れて冬の公園に登場。子どもたちのマフラーを巻きながら、「冬の健康対策ってどうしたらいいんですか?」と切実に訴えかける様子からスタートする。

「家族みんな気をつけているのに、ある日気づいたらパタパターって」「健康は、難問だ。」と困り果てた表情を見せる石原。するとそこに、「そんなさとみちゃんに、おいしい免疫ケア!」と、商品を持った天海が登場。天海は「体の中から対策しないと!」「健康のために働きます!」と、健康な人の免疫機能の維持をサポートするメカニズムについてアニメーションで解説する。

その熱心な説明に、思わず「すごい!」と感激し納得する石原。最後は、天海が「冬も! 健康を守る発明品、おいしい免疫ケア」と力強く締めくくる内容となっており、2人のやりとりを通じて、冬の厳しさを家族で乗り切るために、体の中から対策する“免疫ケア”の重要性を伝えるCMに仕上げられている。

なお、新TVCM「『キリン おいしい免疫ケア』冬の家族の健康対策」篇は、キリンビバレッジのYouTubeチャンネルでも見ることができる。