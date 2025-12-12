俳優の波瑠と川栄李奈がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00～)の最終回がきょう12日に放送される。このたび、8月のクランクインから約4カ月にわたって撮影に挑んだキャスト陣が笑顔でクランクアップを迎え、共演者やスタッフへの感謝と本作への思いを語った。

波瑠と川栄李奈がダブル主演を務める本作は、正反対の人生を歩んできた花村薫(波瑠)と日高茉海恵(川栄李奈)が、禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。

波瑠は「“フェイクマミー”という形で川栄さんとあおちゃん(池村碧彩)とずっと過ごしてきて、2人のためにある自分でありたいなと思いながら過ごすことができた4カ月間でした。その気持ちは、本当の家族じゃないけど、それが愛情であったことは間違いないので、そんな感覚になれたことが演じながらうれしかったです」と撮影を回顧。川栄は「“子育てをしながら夢を諦めない”という姿をこのドラマを通して教えてもらいました。私も子どもがいる中で、とても自分の成長になりました」と振り返った。

RAINBOWLABの副社長・黒木竜馬役を演じたSnow Manの向井康二は「TBSドラマが初めてだったので、最初の方とかすごく緊張してRAINBOWLABでは噛み噛みでご迷惑をお掛けしましてすみませんでした･･･(笑)」とお詫びした上で、「いいドラマに出られて本当によかったなと思いますし、自分としてもお芝居をやっていきたいなっていう気持ちが芽生えてきた中でこの『フェイクマミー』に出られて、ダイアン・津田篤宏さんのシーンじゃないですけども、このドラマのおかげで“キャリアアップ”できたかなという風に思っています！ありがとうございました！」と感謝の思いを語った。

