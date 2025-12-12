フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『そば屋のおっさん、実は最強のフィクサー』を、12日から独占配信。松本利夫が主演している。

松本が演じるのは、小さなそば屋を営む青山颯太。その正体はかつて政財界を裏で操った伝説のフィクサーだ。愛する家族や仲間を守るため、颯太は再び“最強の男”として立ち上がる…悪党たちを一刀両断でこらしめる痛快ヒューマン物語が繰り広げられる。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。

コメントは、以下の通り。

松本利夫

「『そば屋のおっさん、実は最強のフィクサー』に主演させていただきます。

日常では人を癒やし、裏では静かに人を守る。

その二面性の中に、“強さ”と“優しさ”は本来ひとつだというメッセージがあります。

声高に語らずとも、誰かを支える覚悟を持つ。そんな男の人生を丁寧に演じました。

渋くて、温かくて、少し哲学的な物語。

ぜひ、ご期待ください」

桃月なしこ

「颯太を巡る３人のヒロインの内の１人である桜庭玲子役を演じさせて頂きました、桃月なしこです。

撮影スケジュールもタイトだったため、この作品と同じくらいドタバタしていたのですが(笑)たちばな監督のもと、素敵なキャストやスタッフに囲まれて楽しく撮影を終えることができました！

怒涛の展開にはなっていますが、ショートドラマなのでかなり見やすくなっていると思います。ぜひ何度でも見ていただけると嬉しいです」

林瑠奈

「青山美咲役を演じさせていただきました、乃木坂46の林瑠奈です。 ドタバタコメディでありつつも、ヒロインにかける言葉や美咲との関係性から感じ取れる颯太の人間性が、この作品に深みを持たせていたように思います。 演技経験が乏しい中での挑戦で試行錯誤の日々でしたが、共演者やスタッフの皆さんのお力添えで身のある貴重な経験をさせていただきました。温かい目で見守ってくださったら嬉しいです」

伊藤優衣

「綾小路桜を演じさせていただきました、伊藤優衣です。

豪華なキャストの皆さんとご一緒できてとても光栄です。スタッフの皆さんのおかげで現場は終始あたたかく和気藹々とした雰囲気で、短い期間でしたが毎回の撮影が本当に楽しみでした。次々と起こる展開にきっと目が離せないはず…！ぜひ最後までお楽しみください」

朝夏まなと

「財前千恵役の朝夏まなとです。縦型ショートドラマの撮影は初めてて最初は探りながらでしたが、たちばな監督のもと和気あいあいと撮影させていただきました！出来上がった作品が楽しみです！

隙間時間にぜひ何度でもご覧いただきたいです！！」