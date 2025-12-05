フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、初のBL作品『No.1ホストとの恋は誰も邪魔できない ～大富豪一族から追い出された僕の華麗なる転身～』を、5日から独占配信。関哲汰(ONE N' ONLY)と松本大輝がW主演する。

大富豪一族から追い出された末息子・ソラ(関哲汰)が街を彷徨っていると、突然目の前にNo.1ホスト・ショウ(松本大輝)が現れ「ホストになれ!」と強引にスカウトされる。自分の力で生きていくことを決意し、No.1ホストになることを誓うソラ。そんなソラに惹かれていくショウ。家族や先輩ホスト、元恋人の妨害を乗り越えていく2人が、金や地位を捨てた先にある真実の愛を見つける、純愛成り上がりラブストーリーだ。

コメントは、以下の通り。

関哲汰（ONE N' ONLY）

「今回、僕はソラを演じさせていただきました。

最初は初めての役柄で、正直不安な部分も大きかったのですが、撮影が進んでいくにつれて、段々とソラになっていくのがわかりました。

自分とは正反対の性格だったので、普段の仕草などを全て抑えて、日常からソラを落とし込むように意識して生活していました。

監督からは歩き方など、自分では気づけない部分も丁寧にご指導いただき、話し方なども意識していました。

気づけば“ソラでいる心地よさ”を感じていて、撮影が終わった時には少し寂しかったです（笑）ソラは、夢もなく途方に暮れていた中で、ショウの“No.１”の看板を目にし、“自分も変わりたい”と心に誓います。夢を叶えるきっかけは、思いがけない場所に潜んでいるもの。

だからこそ、その瞬間にそばで支えてくれている人を大切にしてほしい――。

この作品は、そんな“日常の中にある大切な気づき”を届けてくれる物語です。

そして、ソラとショウの可愛らしいやり取りにも、ぜひキュンとしてもらえたら嬉しいです。

たくさんの方々に愛される作品になりますように」

松本大輝

「ショウ役を演じさせていただきます松本大輝です。

ショウという役は俺様気質な性格ですが、実は自信が無かったり、過去のあることが原因でトラウマがあったりと繊細なキャラクターです。

本読みの際に有山監督とショウについて話しをするお時間を頂き、撮影に入るまで丁寧にショウという役のイメージに近づけていきました。

ショートドラマは移動中などにでも楽しく観られる作品だと思います！

是非、たくさんの方に観ていただきたいので、周りのお友達にも勧めて頂きたいです！

配信をお楽しみに！！」