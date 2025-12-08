宮崎県で食べられるおいしいものといえば、マンゴー? チキン南蛮? ……だけじゃない! 本記事では穴場から定番まで、宮崎県南部で楽しめるグルメを紹介する。

宮崎県で最も美しい庭園!? 「服部亭」でランチ

まずは宮崎県日南市飫肥にある「服部亭」。明治の終わり頃、約120年前に建てられた御用商人の屋敷で食事をすることができる。

当時は日本で3本の指に入るほどのお金持ちだったそうで、その子孫である服部新佐氏はコケ博士としても知られる。現在は地元の寿司屋が買い取り営業しているという。

コケ博士の服部新佐氏

飫肥の地元住民は「宮崎県では服部亭の庭園が一番美しい」と話すほど、圧巻の庭園を眺めながらランチを楽しむことができる。

ノスタルジックな空間も魅力

ランチは「服部膳」(2,200円)の1種のみで、旬のお刺身・飫肥すし・那須田楽・茶椀蒸し・小鉢三種盛・お吸い物・デザートが提供される。

おび天は魚のすり身を甘い醤油で味付けしたもの。厚焼き玉子は、初めて食べるとちょっと驚く。見た目は玉子焼きだが、味はプリンのようだ。つるんとした食感と優しい甘みが特長だ。日南市には甘い味付けの食べものが多いそうだ。

つるんとした食感でプリンのよう

「飫肥すし」は服部亭オリジナルの漬け丼で、玉子の下にマグロとイカとタコが入っている。

飫肥すし

こちらは大きな米なすを香ばしく焼いて甘い味噌で味付けした那須田楽。

米なすの那須田楽

パク・ソジュンも行きつけ!? チキン南蛮の発祥とされる「おぐら」

宮崎県でチキン南蛮を食べるなら外せないのが「おぐら」。1956年創業でチキン南蛮発祥の店とされており、宮崎県民が帰省した際には必ず食べたくなる地元の味なのだそう。今回訪れた瀬頭店は、韓国俳優パク・ソジュン氏が2024年12月に「アナザースカイ」で訪れたことでも知られる。

おぐら瀬頭店

チキン南蛮が運ばれてきて……えっ、思ってたチキン南蛮と違う! ビジュアルは東京都民の筆者がイメージしていたものと異なるが、これが宮崎県の「チキン南蛮」。

おぐらのチキン南蛮といえばこれ

チキンが手のひらサイズでかなり大きい

タルタルソースは少しオレンジがかっており、甘めのオーロラソースっぽい味わい。チキンも揚げ物感よりも鶏肉の旨味を感じられる仕立てになっている。

タルタルソースはオーロラソースぽさがある

ナイフとフォークで食べる

ちなみに、地元民からは「ちゃんぽん」も人気。こちらもかなりボリューミーだが、中毒性のある味わいで注文する人が多いという。

シーガイア内にある大満足の鉄板焼「ふかみ」

宮崎県でダントツ人気の宿泊施設フェニックス・シーガイア・リゾートのフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」。もし宿泊するなら夕食の候補としておすすめしたいのがこのホテル内にある鉄板焼「ふかみ」だ。2025年7月にリニューアルオープン、宮崎牛をシェフが目の前で焼き上げてくれる。

この日は「日南コース」(1万6,500円)をいただいた。日南コースでは＋1,200円で「宮崎牛すね肉」のコンソメスープを追加することができるが、これは絶対に注文すべき。まずはまる1日かけて牛骨から出汁を取り、2日目には野菜と卵白を加え合計2日間煮込むという。

コースは前菜・ズワイガニと帆立貝柱またはズワイガニと白身魚・お口直しのシャーベット・サラダ・宮崎牛ロース・季節の焼き野菜・ご飯・味噌汁・香の物・本日のデザートにコーヒーまたは紅茶がつく。

食材を見せてくれるシェフ

目の前でライブ感たっぷりに焼きあがる様子が見られる

ズワイガニと帆立貝柱

宮崎牛ロースは塊から豪快に焼き上げていく

宮崎牛ロースはなぜか食パンの上に提供された。ここから箸で取り、複数用意された調味料で頂く。おすすめは塩＋わさびだそう。

なぜか食パンの上に提供される宮崎牛ロース

宮崎牛ロースをいただいた後、肉汁を吸い込んだ食パンを焼いたホットサンドが完成する。

肉汁を吸い込んだ食パンを使ったホットサンド

焼酎好きの聖地「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」で工場見学を

お酒、特に焼酎が好きなら「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」もおすすめしたい。「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」には霧島酒造のお酒はもちろん、霧島黒麹を使ったランチや、ここでしか食べることのできない「焼酎ソフトクリーム」、さらにさまざまな霧島酒造グッズが並ぶ。

宮崎県は焼酎の出荷量11年連続で全国1位(2025年現在)。特に霧島酒造では1日に焼酎を一升瓶で約20万本分も製造している。これは1日1合飲んだ場合、およそ5,480年分の量にもなる。そんな焼酎の製造工程を見学できる工場見学が人気だ。原材料のさつまいもがどのように焼酎になるかの解説映像や、焼酎になる過程で発酵しているもろみの様子など、普段なかなか見ることができない場所まで見学できる。

上からもろみの発酵の様子が見える小窓

工場見学をした人だけが最後に試飲できるスペースも。

工場見学をした人だけが最後に試飲できるスペース

ここでは、霧島酒造で焼酎の原料に使用しているさつまいもの「黄金千貫」をふかしたものを試食できたり、仕込み水「霧島裂罅水」を試飲することができる。さらに「霧島《 宮崎限定》 」や宮崎エリアで先行販売されている「SUZUKIRISHIMA」も試飲可能だった。焼酎好きにはたまらない空間だ。

いずれも宮崎県を訪れなければ味わえないものばかり。1泊2日でも十分に楽しめるので土日のプチグルメ旅の計画をしてみては。

取材協力: 宮崎県