磯山さやか・川西賢志郎・真飛聖ら、ドラマ『身代金は誘拐です』追加キャスト発表

読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『身代金は誘拐です』(2026年1月8日スタート 毎週木曜23:59〜24:54 全11話)の追加キャストが発表された。

真飛聖・磯山さやか・川西賢志郎ら新キャスト

神奈川県警の女性刑事で、武尊(勝地涼)の元上司・辰巳夏子役を真飛聖。ある事件を追うフリーランスの記者・亀井湊役を佐津川愛美。有馬(桐山照史)の妻で、息子・蒼空の誘拐事件に巻き込まれてしまう有馬絵里香役を磯山さやか。

鶴原航一郎役を川西賢志郎。神奈川県警の刑事で、辰巳の部下・卯野涼太役を和田雅成。武道家で正義感あふれる鷲尾家の長女・鷲尾優香役を畠桜子。鶴原の妻・鶴原京子役を瀬戸さおり。神奈川県警の刑事で、のちに武尊の誘拐事件を担当する・雛形優斗役を四谷真佑が演じる。

キャストコメントは以下の通り。

真飛聖

勝地さん演じる武尊の元上司、神奈川県警の女刑事・辰巳夏子役を演じさせていただきます真飛聖です。昔からサスペンスをずっと見て育った私は、無類のサスペンス好きでして、この枠のドラマ、いつもいつも拝見しておりました。いつか出たい！と本当に思っていたので、気持ちが届いたのでしょうか! 今回の出演、心から嬉しく思っています。私の役は、皆さんもイメージしやすいかもしれませんが、そうです、正義感の強い女でございます! 私も、結末は知りません。ただ、台本を読み進めていく限り、とても面白く描かれていることは間違いありません! ですので、ぜひぜひ、楽しみにしていただけたら嬉しいです。

佐津川愛美

記者であり配信者でもある湊は、フリーランスとして一人で取材を続けています。正義感という強さ、世の中をよくしたいという思いの裏側にある彼女なりの“理由”を、丁寧に紐解きながら向き合いたいと思います。事件を追う中で少しずつ変化していく湊の心の動きを、スタッフ・キャストの皆さまと共に大切に積み重ねていきたいです。作品を通して、それぞれの登場人物たちの心の中を感じ取っていただけたら嬉しいです。

磯山さやか

有馬絵里香役を演じさせていただきます、磯山さやかです。完全オリジナルストーリーなので、展開が読めない、緊張感あるシーンの連発です。愛する家族を守るため、色々な愛の形がある中で、愛が爆発してしまう絵里香を丁寧に演じていきたいと思います。誰もが怪しいので、真犯人は誰なのか?! 見てくださる皆さんの考察、楽しみにしています!

川西賢志郎

ストーリーの全貌を知らないまま撮影が始まり、書き下ろしということもあって、一部出演者にも結末が伏せられている徹底ぶりで進んでおります。鷲尾家がどのように事件に巻き込まれていき、なぜ事件は複雑になっていってしまうのか。ドラマ自体はシリアスですが、現場では勝地さんがなごやかにコミュニケーションを取ってくださり、瀧本さんも柔らかい雰囲気を持ち込んでくださり、星奈ちゃんはとにかく可愛いです。スタッフさん含めて良いチームワークで、みなさんが驚く作品になるよう撮影を続けてまいります。

和田雅成

卯野涼太役の和田雅成と申します。考察ミステリー作品。自分達も現時点では犯人を知りません。張り巡らされた伏線や登場人物それぞれの思惑が交錯しているので、どれが真実なのか、、。おかげで良い緊張感の中、撮影に挑めております。刑事として、この事件を解決に導きたいと思っています。視聴者の皆様の"考察”が解決の手がかりです。是非、共に解決に導いてください。

畠桜子

鷲尾優香役で出演させていただきます、畠桜子です。いただいた脚本を読んで、優香は長女ということもあり、正義感が強く、家族を守りたいという気持ちが強い子なんだなと感じました。鷲尾家がこれからどうなっていくのか、そして詩音を誘拐したのは誰なのか、ぜひみなさんも考えながら見てみてください! ドラマのレギュラー出演は初めてのことで少し緊張もありますが、自分らしく優香を演じていけたらと思っていますので、楽しみにしていてください!

瀬戸さおり

本作は「愛する娘のために誘拐犯になれるか」という究極の選択をテーマにした物語で、台本を読み進めるほど胸がぎゅっとするような切なさと、真犯人の思惑に迫っていく緊張感が同居していて、思わず引き込まれました。家族を想う気持ちがどんな形で描かれていくのか…是非ご覧ください。

四谷真佑

雛形優斗役を演じさせて頂く OCTPATH の四谷真佑です。今回お話を頂いた時に「身代金は誘拐です」というタイトルがとても興味深く色々な想像をしてわくわくしました。実際に台本を読んで、視聴者の方から様々考察が生まれるだろうなと想像してしまい、ワクワクしてます! また事件に巻き込まれる家庭に感情移入もしてしまうので、様々な角度から楽しめるドラマになっています！僕は刑事役を初めて演じますが、若手刑事ということで一生懸命さを表現して誠心誠意、役を演じさせていただきます! これから、このドラマに携われることが楽しみですし、その先で視聴者の皆様がこのドラマをどう楽しんでいただけるのか、今から放送が待ち遠しいです!