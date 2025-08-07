タレントで女優の磯山さやかが7日、東京・渋谷のNHKで行われたプレミアムドラマ『コトコト～おいしい心と出会う旅～』群馬編・茨城編の完成会見に、主演の古川雄大をはじめ、三宅弘城、小林涼子、制作統括の堀内裕介氏と共に出席した。

本作は、百貨店のバイヤーの主人公・結稀宏人が、日本全国の魅力的な食材を探して全国各地を旅する人情グルメ物語。BS・BSP4Kにて、8月17日(22:00～22:59)にシリーズ第3弾・群馬編、8月24日(22:00～22:59)に第4弾・茨城編が放送され、総合で2025年度冬に放送される。

茨城県出身の磯山は、茨城編に登場する芋農家・高橋家の妻・高橋由紀恵役として出演。この日は、紫色のワンピースに身を包み、「さつまいもカラーなんです」と笑顔を見せた。

そして、「茨城県民として茨城が舞台の作品を作っていただけるというのは本当にうれしくて、しかもそこに出演させていただけるというのが、感無量でした」と喜び、「演じていて、そして作品を見ていると、皆さん茨城弁をお話しているんですが、すごく不思議な感じもしつつ、茨城のいいところがそういうところでも出ていたなと思います」と作品の魅力を紹介。

続けて、「お野菜、スープを作るというのも、背景やいろいろな方の関係性があって、簡単にできるものではないんだなと改めてわかって、いろんな愛情が詰まっているんだなと、大切に食べたいと思わせてくれました」と述べ、「茨城への愛がこもっているなと伝わったので、県民としてもうれしかったですし、茨城県民の皆さんも喜んでいただける作品になっているのではないかなと思います」と語っていた。