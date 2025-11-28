泉谷星奈、初めての役に挑戦「内容もドキドキハラハラして、次はどうなるんだろう? と気になるストーリーです」　ドラマ『身代金は誘拐です』出演決定

読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『身代金は誘拐です』(2026年1月8日スタート 毎週木曜23:59〜24:54 全11話)の追加キャストが発表された。

物語の重要なキャラクターを担う豪華キャスト陣

今回解禁となったのは、勝地涼演じる主人公・鷲尾武尊と、瀧本美織演じる武尊の妻で、2児の母でもある鷲尾美羽を取り巻く、この物語の重要なキャラクターを担う豪華キャスト陣。

武尊の職場の社長で、防犯セキュリティ会社を経営する熊守壮亮役に浅香航大。美羽の父親で、孫にはめっぽう弱いが、厳格な元警察官・牛久保明人役に酒向芳。武尊に息子を誘拐されてしまう、WEB 系証券会社の若き社長・有馬英二役に桐山照史(WEST.)。鷲尾家の二女で何者かに誘拐されてしまう、鷲尾詩音役に泉谷星奈が決定した。

キャストコメントは以下の通り。

浅香航大 コメント

――脚本を読んでの感想は?

完全オリジナルストーリーということで、予想がつかないところが面白く、楽しみながら台本を読ませて いただいています。

――熊守壮亮という役柄と役作りの中で心掛けていることは?

僕は武尊と大学時代からの親友で、今は同じ会社で働いています。子供が平和に暮らせる街を作りたい、という想いで防犯セキュリティ会社の社長をしていて、愛が強く、優しい雰囲気のキャラクターです。今までそういう役があまりなく、割とスッとしたイメージの役が多いので、しっかり表現して楽しみたいと思います。

――この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

自分ならどうするだろうと考える間もなく、先を行く疾走感万歳の展開が見応えです。犯人は誰なのか、目的は何なのか、考察を楽しみながらご覧いただけたらと思います!

桐山照史 コメント

――脚本を読んでの感想は?

話の続きが早く気になる展開ですね! まだ犯人を知らないので、犯人誰なんだろうとか思いながら、でも全員がなんか疑わしい感じで見えたり・・・。そんなところも楽しめるだろうなと想像して、早く撮影に入りたいなと思っています。

――有馬英二という役柄と役作りの中で心掛けていることは?

有馬は先が読める、すごく頭の切れるタイプなのかなと思っています。(子どもを誘拐される)父親役を演じさせていただきますが、親子の愛だったり子供を心配する緊迫感などをうまく表現できていけたらいいなと思います。そして、ストーリーが進む中で、色濃くなっていく有馬を楽しんでいただけたら嬉しいです。

――この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

シリアスなシーンが多いので、現場だけでも明るくしていきたいと思っています。現場のチームワークを大切にすることで、緊張感のある作品のハートフルな部分が消えないようにしたいです。そうすることで、ストーリーの世界観も深くなっていくと思っていますので、楽しみにしていてください!

泉谷星奈 コメント

――脚本を読んでの感想は?

脚本を読んで、私だったら誕生日に誘拐されるなんて本当に最悪だし怖いし…どんな気持ちで撮影しようかな? と考えたり、犯人役の方とどうお芝居をやりとりするのか、今からクランクインがとても楽しみになりました。誘拐犯が誰なのか、ぜひ考えながら見て下さい!

――鷲尾詩音という役柄と役作りの中で心掛けていることは?

詩音はいつも自分の気持ちに嘘をついて我慢したりみんなのことを考えている女の子です。我慢していることをどう家族に伝えていくのか私も楽しみですし、見てくださる皆さんにも詩音が本当に思っていることを伝えられるか見届けてほしいです! 誘拐される役は初めてですが、すごいキャストさんたちとの初めての役柄でのお芝居が楽しみです。

――この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

詩音役の泉谷星奈です。今回初めての役に挑戦します! 内容もドキドキハラハラして、次はどうなるんだろう? と気になるストーリーです。是非一緒に、詩音がどうなるかドキドキハラハラしてください!