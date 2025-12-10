大物俳優に“ある疑惑”が浮上　被害者の予想外の正体も明かされる　ドラマ『スキャンダルイブ』第4話

ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の第4話が、10日に配信される。

奏(川口春奈)が涙を見せるシーンも

第3話では、大手芸能事務所と週刊誌の“癒着”や、芸能界に蔓延る圧力の実態が描かれ、KODAMAプロダクション所属の大物俳優・麻生秀人(鈴木一真)に関する“性加害疑惑”の浮上という衝撃の展開で、物語の前章は幕を閉じた。

新章の開幕となる第4話では、その疑惑を白日の下にさらすべく、咲(柴咲コウ)が被害女性を探し出し、事件の核心に迫っていく。被害者とされるのは「平山梨沙」と呼ばれる女性。さらに、彼女の予想外の正体も明かされる。葬られた事件の真実、そして“被害女性A子”の正体とは。

第4話の予告映像では、週刊文潮の編集長・橋本正剛(ユースケ・サンタマリア)と、KODAMAプロダクション社長の児玉蓉子(鈴木保奈美)が「お互いうまくやっていきましょう」と意味深長な言葉を放つシーンが映し出されている。

最後にはこれまで弱気な姿を見せたことがなかった奏(川口春奈)が涙を見せるシーンも。

