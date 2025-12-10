2025年12月の新作5品まとめ(12月9日発売予定)

本記事ではミニストップで12月9日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、忙しい年末の時期に、こってり濃厚な味わいや、食べ応えのあるメニューでしっかり食べたい日にもうれしい、豊富なラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2025年12月の新商品まとめ

「しゅうまい幕の内弁当」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「しゅうまい幕の内弁当」(537.84円)は、しゅうまいとちくわ天、玉子焼き、つくね、コロッケ、たけのこ煮、漬物が盛り付けられた幕の内弁当です。

「トマトクリームのグリルチキン弁当」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

風味豊かで柔らかいもも肉を使用した「トマトクリームのグリルチキン弁当」(645.84円)は、トマトの旨みと10種類以上の香辛料とハーブの香りが堪能できるトマトクリームソースをトッピングしています。

「プルコギキンパ風巻寿司5巻」(386.64円)

価格 : 386.64円

販売地域: 全国

具材の食感とごまの香ばしい風味が楽しめる、食べ応え十分な「プルコギキンパ風巻寿司5巻」(386.64円)は、蒸し鶏のキムチと牛そぼろプルコギ和え、小松菜のナムル、刻み大根などが合わせて巻かれています。

「豚骨焼ラーメン」(464.40円)

価格 : 464.40円

販売地域: 全国

豚の背脂をきかせた濃厚でクリーミーなスープを使用した「豚骨焼ラーメン」(464.40円)は、しっとりとしたチャーシューやもやしと木耳のごま油和え、青ねぎ、ごま、旨辛味噌をトッピングしています。

「クリームクロワッサン」(235.44円)

価格 : 235.44円

販売地域: 全国

岡山県産ジャージー牛乳を生地に練り込んだ「クリームクロワッサン」(235.44円)は、北海道産生クリームを使用したバニラシード入りのカスタードクリームが入っています。

まとめ

12月2日発売の新商品は、たくさんのおかずで彩り豊かな「しゅうまい幕の内弁当」、スパイスとハーブの香り豊かなトマトクリームソースがポイントの「グリルチキン弁当」、香ばしい風味と具沢山で食べ応えある「キンパ風巻寿司」、濃厚でクリーミーな味わいの「豚骨焼ラーメン」や、岡山県産ジャージー牛乳を生地に練り込み、中のカスタードクリームに北海道産生クリームを使用した「クリームクロワッサン」となどがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

