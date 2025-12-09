【2025年12月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、体を芯から温めてくれるねぎ鍋や、具材たっぷりなビーフシチューなど、冬にぴったりな商品が目白押しです!

2025年12月の新商品5品まとめ(12月9日〜12月15日)

「鶏照り焼きと和だしごはん」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、静岡県、近畿、島根県、広島県、山口県

大ぶりの鶏の照り焼きをメインに、5種類のおかずを詰め合わせたミニサイズのお弁当です。

「鰹だし香るねぎ鍋」(537円)

価格 : 537円

販売地域 : 東北、関東、新潟県、北陸、東海、近畿、中国、四国

鰹だしをベースに鶏肉の旨味がしっかりと効いたスープに、シャキシャキのねぎの食感を楽しめる、優しい味わいのカロリー控えめな鍋です。

「魚介だしのきいた尾道ラーメン」(583円)

価格 : 583円

販売地域 : 北海道、青森県、岩手県、秋田県、関東、東海、近畿、山口県、九州、沖縄

魚介だしをきかせた鶏ガラ醤油スープに、背脂をあわせた広島県尾道市発祥のご当地ラーメンです。

※12月10日以降順次発売

「コク旨デミグラスのビーフシチュードリア」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

濃厚なビーフシチューソースに、牛肉、人参、ブロッコリー、じゃがいも、チーズをのせて焼き上げ、仕上げにクリームソースをかけたドリアです。

※12月10日以降順次発売

「本ズワイ蟹をのせたトマトクリームパスタ」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

蟹の旨味が詰まった濃厚なトマトクリームソースに、本ズワイ蟹を盛り付けたパスタです。

※12月10日以降順次発売

まとめ

5種のおかずを贅沢に盛った「鶏照り焼きと和だしごはん」や、ねぎをふんだんにのせた「鰹だし香るねぎ鍋」は、スタミナをつけたいこれからの季節にぴったり! 濃厚な味わいが口いっぱいに広がる「コク旨デミグラスのビーフシチュードリア」は、具材たっぷりで満足度の高い一品です。

そのほか、広島県尾道市のご当地の味が楽しめる「魚介だしのきいた尾道ラーメン」や、蟹の旨味がギュッと詰まった「本ズワイ蟹をのせたトマトクリームパスタ」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね!

