今年も残すところ3週間余りとなり、寒さも一段と厳しさを増しています。これから年末年始に向け忙しい日々が続きますが、ここはしっかりと体調管理をして元気に乗り切って行きたいものですね。栄養補給に手軽に利用できるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が到着しています。

2025年12月の新商品5選まとめ(12月9日〜12月15日)

ファミリーマート2025年12月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。特製の醤油ダレで味わう炙り焼豚丼、もちっと食感が楽しめるペペロンチーノ、チキンとブロッコリー入りのミックスサラダ、しょうが風味の具だくさんな和風スープなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「特製醤油だれの炙り焼豚丼」(698円)

価格 : 698円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

特製の醤油ダレで味付けしたロース肉とばら肉をトッピングした豚丼。炙り焼きにすることで香ばしい風味を楽しめます。

「【もちっとパスタ】ペペロンチーノたまご」(550円)

価格 : 550円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

もちっと食感が楽しめるパスタ。コンソメやだしの旨みがきいたペペロンチーノに、たまごのソースを絡めた、まろやかさの中にもパンチがある仕立てです。

「チキンとブロッコリー入りミックスサラダ」(185円)

価格 : 185円

発売地域：関東、東海、関西、九州

※山梨県の一部、長野県では取り扱いがありません。

※九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです。

チキンとブロッコリー入りのミックスサラダ。袋が自立するので、直接ドレッシングをかけて味わえます。ドレッシングは別売りです。なお山梨県の一部、長野県では取り扱いがありません。また九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです。

「生姜香る！具だくさん和風スープ」(398円)

価格 : 398円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※山梨県の一部、長野県、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

しょうがの風味がきいた具だくさんな和風スープ。鶏や野菜の旨みにだしをきかせたスープで、具材にはそぼろ炒めや野菜を使用しています。なお山梨県の一部、長野県、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「ロッテ ワッフルコーン本格ベルギーチョコ」(388円)

価格 : 388円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ベルギーチョコレートを使用したアイスと、サクサクしたシュガーコーンの組み合わせがおいしいワッフルコーンアイス。シュガーコーンには小麦粉の一部に全粒粉を使用し、程よい香ばしさが楽しめます。ファミリーマート限定・数量限定での販売です。

まとめ

12月2日発売の新商品は、炙り焼きの香ばしい風味を楽しめる「特製醤油だれの炙り焼豚丼」、まろやかさの中にもパンチがある仕立ての「【もちっとパスタ】ペペロンチーノたまご」、具材にそぼろ炒めや野菜を使用した「生姜香る！具だくさん和風スープ」など、質・量共に満足できるメニューが登場。

また、野菜不足時に嬉しい「チキンとブロッコリー入りミックスサラダ」や、暖房の効いた部屋で味わいたいワッフルコーンアイス「ロッテ ワッフルコーン本格ベルギーチョコ」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用