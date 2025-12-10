12月30日にTBSで生放送される『第67回輝く! 日本レコード大賞』(17:30～22:00)の出演者が10日、発表された。

大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されているのは、ILLITの「Almond Chocolate」、M!LKの「イイじゃん」、FRUITS ZIPPERの「かがみ」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」、幾田りらの「恋風」、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」、新浜レオンの「Fun! Fun! Fun!」、純烈の「二人だけの秘密」、BE:FIRSTの夢中「夢中」の10曲。Mrs. GREEN APPLEは、2023年に「ケセラセラ」、2024年に「ライラック」で大賞を受賞しており、3連覇がかかっている。

「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」には、CUTIE STREET、SHOW-WA ＆ MATSURI、HANA、BOYNEXTDOORの4組が決定している。

出演者は以下の通り。なお、今後も司会者及び放送内容や企画、コーナーなどが発表される予定だ。

【優秀作品賞】

「Almond Chocolate」ILLIT

「イイじゃん」M!LK

「かがみ」FRUITS ZIPPER

「革命道中 - On The Way」アイナ・ジ・エンド

「恋風」幾田りら

「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE

「倍倍FIGHT!」CANDY TUNE

「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン

「二人だけの秘密」純烈

「夢中」BE:FIRST

【最優秀歌唱賞】

山内惠介

【新人賞】

CUTIE STREET

SHOW-WA ＆ MATSURI

HANA

BOYNEXTDOOR

【特別賞】

細川たかし

【特別国際音楽賞】

Ado

＆TEAM

【作曲賞・作詩賞・編曲賞】

作曲賞 Da-iCE「ノンフィクションズ」

作詩賞 ＝LOVE「とくべチュ、して」

編曲賞 市川由紀乃「朧」

【企画賞】

AKB48、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃(「Oh my pumpkin!」と代表曲を披露)

堺正章 × Rockon Social Club

亀梨和也 × Rockon Social Club

TUBE

乃木坂46

【日本作曲家協会選奨】

天童よしみ

【日本作曲家協会名曲顕彰】

島津亜矢「舟唄」