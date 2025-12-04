あきんどスシローは、SNSで話題の「ドバイチョコ」をスシロー流にアレンジした「ドバイチョコ風サクッとパフェ」を12月3日から全国のスシローにて販売する。

“スシローカフェ部”は、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによってスイーツを開発・販売している。年間200種類を超える試作品の中から、プロの目線で厳選したこだわりのスイーツだけを、届けている。

この度、SNSで話題の、新感覚スイーツ「ドバイチョコ」をスシロー流にアレンジした「ドバイチョコ風サクッとパフェ」が登場する。「ドバイチョコ」とは、麺状の生地“カダイフ”と“ピスタチオ”のクリームやペーストを使った板チョコのような見た目のスイーツで、食感が楽しいとSNSで話題になった。

今回スシローで販売する「ドバイチョコ風サクッとパフェ」は、ベルギー製造のチョコを使ったチョコムースの上に、サクサク食感のフィアンティーヌ、ピスタチオのソースとアイス、さらにホイップやビターチョコチップアイスを重ねて、「ドバイチョコ」風にスシローが仕立てた。濃厚なピスタチオとホワイトチョコのまろやかさが相性抜群で、ピスタチオ好きにはたまらない満足感を与えてくれる。チョコとサクサク食感、ピスタチオの風味を楽しめる。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがない。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認すること。

商品概要を紹介する。

ドバイチョコ風サクッとパフェ

商品名は、ドバイチョコ風サクッとパフェ。350円~。 販売期間は、12月3日~12月21日。 販売予定総数36万食。